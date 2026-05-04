България

Свлачището по пътя Смолян – Пампорово продължава

Достъпът до района на свлачището е ограничен не само за автомобили, но и за пешеходно преминаване

4 май 2026, 20:02
Източник: МВР

С влачището, което се активизира на 1 май и отнесе участък от пътя Смолян – Пампорово, все още е активно, заяви пред БТА областният управител на Смолян Зарко Маринов. Заедно с екип експерти от Областната администрация Зарко Маринов е извършил днес оглед на маршрута, който се предлага и се обсъжда да бъде изграден като временен обходен път. Става дума за много тесен, черен път, който минава през частни имоти и би било много трудно да се изгради спешно обход на свлачището, коментира областният управител.

Областният управител на Смолян съобщи актуални данни за свлачището край Пампорово

Достъпът до района на свлачището е ограничен не само за автомобили, но и за пешеходно преминаване. Зоната е преградена с полицейски ленти, на място дежурят екип полицаи. Ограничението се налага, заради сигурността на туристи, които обикалят в района, обясни Зарко Маринов. Патрулиращите полицаи заявиха, че и днес от района на свлачището се чуват пропуквания.

Експерти проверяват засегнатия участък на пътя Смолян - Пампорово

Въпреки данните за активни процеси в зоната, точно над голямото пропадане, което „погълна“ асфалтовия път, днес бяха забелязани движещи се човешки фигури над трасето. От Областната администрация заявиха, че не им е известно кой е допуснал движение над опасния терен.

Източник: БТА, Христина Георгиева    
свлачище Смолян Пампорово
