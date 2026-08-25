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10 тайни и загадъчни места, които можете да откриете в Google Earth

От гигантски геоглифи в пустинята до изгубени градове и военни тайни – сателитните снимки на Google Earth разкриват изумителни аномалии. Ето 10 от най-загадъчните места на планетата заедно с техните точни географски координати

25 август 2026, 06:31
10 тайни и загадъчни места, които можете да откриете в Google Earth
Източник: iStock

Г оляма част от хората вече ползват или поне са чували за Google Earth - програмата, която използва спътникови изображения и въздушни фотографии, за да картографира Земята в изумителни детайли.

Някои използват дигиталната карта, за да открият родното си място или дестинациите от последните си ваканции, докато други изследват най-крайните и недостъпни кътчета на планетата. Google Earth е перфектният инструмент за откриване на физически останки от древни цивилизации и необясними аномалии. И вярвате или не, с него вече са направени десетки реални археологически открития.

Ето 10 от най-загадъчните и завладяващи места на планетата, които можете да разгледате директно от дома си чрез точно посочените им географски координати.

10. Пазителят на пустинята (Badlands Guardian)

Открит случайно от Лин Хикокс чрез Google Earth, този геоложки обект в Югозападна Алберта, Канада, е напълно естествена природна формация. Въпреки това е невъзможно да не забележите изумителната прилика с човешка глава, носеща традиционна индианска корона от пера. Изглежда дори сякаш фигурата носи слушалки - ефект, създаден от обикновен път, водещ към петролен кладенец.

Координати: 50° 0'36.30"N, 110° 6'46.82"W

9. Египетските руини в пясъците

Не отнема много време да се спънете в нещо мистериозно, докато сканирате пясъците на Египет. Правите ъгли и линии на тези изображения разкриват структура, която прилича на крепостна стена, защитаваща по-малки сгради във вътрешността. Според експертите до момента е разкрита едва малка част от Древен Египет, а под пясъците се крият още стотици непокътнати гробници и пирамиди.

Координати: 29°32'7.65"N, 30°40'7.88"E

8. Мистичният Мачу Пикчу

Разположен на планински хребет над долината Урубамба в Перу, Мачу Пикчу е едно от най-свещените места на Земята. Построен около 1400 г. от инките, градът процъфтява само около век, преди да бъде изоставен след испанското завоевание. Теориите за целта му варират – от лятна резиденция на император Пачакути до свещено убежище или икономически център.

Координати: 13° 9'49.69"S, 72°32'42.65"W

7. Колибрито от пустинята Наска

Известното колибри е само един от стотиците древни геоглифи и гигантски „писти“, издълбани в пустинята Наска в Перу. За първи път са забелязани през 30-те години на XX век от пътници в самолети. Рисунките са създадени чрез премахване на червеникавите камъчета, за да се разкрие по-светлият пясък отдолу. Липсата на дъждове е запазила тези загадъчни символи непокътнати с векове.

Координати: 14°41'32.27"S, 75° 8'56.91"W

6. Пирамидите в Чичен Ица

Построен от цивилизацията на маите на полуостров Юкатан в Мексико, този древен град в превод означава „При устата на кладенеца на Ица“. Чичен Ица е бил ключов икономически и религиозен център. Въпреки че градът вече е бил в упадък при пристигането на испанските конкистадори, неговите величествени пирамиди и днес са сред най-впечатляващите архитектурни чудеса в света.

Координати: 20°40'58.64"N, 88°34'5.50"W

5. Великанът от Серн Абас

Този гигант, висок близо 55 метра, е издълбан в зеления хълм край Дорчестър, Англия. Произходът му остава пълна загадка, тъй като липсват писмени сведения за него преди края на XVII век. Местният фолклор твърди, че това е очертанието на истински датски великан, убит от селяните, докато спял на хълма, докато учените смятат, че изобразява херкулесов символ за фертилност.

Координати: 50°48'49.00"N, 2°28'28.99"W

4. Тайните линии в Китай

В пустинята на провинция Гансу в Китай се намира огромна и изключително странна мозайка от бели преплитащи се линии. Тъй като се простират на огромно разстояние, запазвайки перфектни пропорции въпреки релефа, сателитните изображения пораждат десетки теории. Основното предположение е, че това е военна зона за калибриране и тестване на китайските спътникови и ракетни системи.

Координати: 40°27'28.56"N, 93°23'34.42"E

3. Геоглифите в Тиливиче

Пустинята Атакама в Чили крие хиляди древни изображения от епохата на инките. Геоглифите в Тиливиче показват ясно очертани хора, които водят керван от лами към океана. Тъй като ламите са били жизненоважни за търговията така, както камилите в Сахара, се смята, че тези над 2000-годишни рисунки са служили за ориентир и пътни знаци за търговците.

Координати: 19°32'56.62"S, 69°58'4.21"W

2. Геоглифите от Чиза

Още един удивителен пример от Атакама са геоглифите в Чиза. За разлика от други гигантски рисунки, тези са направени чрез подреждане на тъмни камъни върху по-светлия пясък, образувайки силуети на хора, птици и животни. Тъй като са разположени по склоновете на хълмовете, те са били перфектно видими за хората, пътуващи в подножието им.

Координати: 19°12'12.51"S, 70° 0'29.37"W

1. Гигантът от Атакама

С дължина от цели 86 метра, това е най-голямата праисторическа антропоморфна (човекоподобна) фигура в света. Въпреки че теоритиците на конспирациите обичат да виждат в него изображение на древни извънземни, учените имат по-земно обяснение: короната около главата на гиганта е прецизен астрономически календар. Според това къде залязва луната спрямо забитите точки, древните са определяли смяната на сезоните и кога да засаждат реколтата.

Координати: 19°56'56.88"S, 69°38'1.87"W

Източник: Historic Mysteries    
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