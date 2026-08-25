10 тайни и загадъчни места, които можете да откриете в Google Earth

Г оляма част от хората вече ползват или поне са чували за Google Earth - програмата, която използва спътникови изображения и въздушни фотографии, за да картографира Земята в изумителни детайли.
Някои използват дигиталната карта, за да открият родното си място или дестинациите от последните си ваканции, докато други изследват най-крайните и недостъпни кътчета на планетата. Google Earth е перфектният инструмент за откриване на физически останки от древни цивилизации и необясними аномалии. И вярвате или не, с него вече са направени десетки реални археологически открития.
Ето 10 от най-загадъчните и завладяващи места на планетата, които можете да разгледате директно от дома си чрез точно посочените им географски координати.
10. Пазителят на пустинята (Badlands Guardian)
?? FASCINATING DISCOVERY: The Badlands Guardian: Geological Feature that Stunned the World— Ancient Origins (@ancientorigins) October 21, 2025
?? Trending with 100K+ readers! The past holds incredible secrets! ??https://t.co/EToZUQnbAh#AncientOrigins #History #Archaeology #HumanOrigins #Evolution #Fascinating #MustRead #Culture pic.twitter.com/kdzIPHi59t
Открит случайно от Лин Хикокс чрез Google Earth, този геоложки обект в Югозападна Алберта, Канада, е напълно естествена природна формация. Въпреки това е невъзможно да не забележите изумителната прилика с човешка глава, носеща традиционна индианска корона от пера. Изглежда дори сякаш фигурата носи слушалки - ефект, създаден от обикновен път, водещ към петролен кладенец.
Координати: 50° 0'36.30"N, 110° 6'46.82"W
9. Египетските руини в пясъците
Space Archaeologist Sarah Parcak Uses Satellites to Uncover Ancient Egyptian Unexplored Ruins [1].— Brian Roemmele (@BrianRoemmele) November 28, 2021
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[1] https://t.co/p0Y7S9gpAK pic.twitter.com/cuh2bLCWWw
Не отнема много време да се спънете в нещо мистериозно, докато сканирате пясъците на Египет. Правите ъгли и линии на тези изображения разкриват структура, която прилича на крепостна стена, защитаваща по-малки сгради във вътрешността. Според експертите до момента е разкрита едва малка част от Древен Египет, а под пясъците се крият още стотици непокътнати гробници и пирамиди.
Координати: 29°32'7.65"N, 30°40'7.88"E
8. Мистичният Мачу Пикчу
Las autoridades de Perú han suspendido el ingreso a la ciudadela arqueológica de Machu Picchu, uno de los principales atractivos turísticos del país, debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas.— Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) August 19, 2026
El ingreso de turistas nacionales y extranjeros permanece… pic.twitter.com/kpHvC78xk1
Разположен на планински хребет над долината Урубамба в Перу, Мачу Пикчу е едно от най-свещените места на Земята. Построен около 1400 г. от инките, градът процъфтява само около век, преди да бъде изоставен след испанското завоевание. Теориите за целта му варират – от лятна резиденция на император Пачакути до свещено убежище или икономически център.
Координати: 13° 9'49.69"S, 72°32'42.65"W
7. Колибрито от пустинята Наска
Известното колибри е само един от стотиците древни геоглифи и гигантски „писти“, издълбани в пустинята Наска в Перу. За първи път са забелязани през 30-те години на XX век от пътници в самолети. Рисунките са създадени чрез премахване на червеникавите камъчета, за да се разкрие по-светлият пясък отдолу. Липсата на дъждове е запазила тези загадъчни символи непокътнати с векове.
Координати: 14°41'32.27"S, 75° 8'56.91"W
6. Пирамидите в Чичен Ица
Построен от цивилизацията на маите на полуостров Юкатан в Мексико, този древен град в превод означава „При устата на кладенеца на Ица“. Чичен Ица е бил ключов икономически и религиозен център. Въпреки че градът вече е бил в упадък при пристигането на испанските конкистадори, неговите величествени пирамиди и днес са сред най-впечатляващите архитектурни чудеса в света.
Координати: 20°40'58.64"N, 88°34'5.50"W
5. Великанът от Серн Абас
Cerne Abbas Giant… https://t.co/L2HHqpEY0R— とき(fundos) (@uchiryu) August 15, 2026
Този гигант, висок близо 55 метра, е издълбан в зеления хълм край Дорчестър, Англия. Произходът му остава пълна загадка, тъй като липсват писмени сведения за него преди края на XVII век. Местният фолклор твърди, че това е очертанието на истински датски великан, убит от селяните, докато спял на хълма, докато учените смятат, че изобразява херкулесов символ за фертилност.
Координати: 50°48'49.00"N, 2°28'28.99"W
4. Тайните линии в Китай
В пустинята на провинция Гансу в Китай се намира огромна и изключително странна мозайка от бели преплитащи се линии. Тъй като се простират на огромно разстояние, запазвайки перфектни пропорции въпреки релефа, сателитните изображения пораждат десетки теории. Основното предположение е, че това е военна зона за калибриране и тестване на китайските спътникови и ракетни системи.
Координати: 40°27'28.56"N, 93°23'34.42"E
3. Геоглифите в Тиливиче
Пустинята Атакама в Чили крие хиляди древни изображения от епохата на инките. Геоглифите в Тиливиче показват ясно очертани хора, които водят керван от лами към океана. Тъй като ламите са били жизненоважни за търговията така, както камилите в Сахара, се смята, че тези над 2000-годишни рисунки са служили за ориентир и пътни знаци за търговците.
Координати: 19°32'56.62"S, 69°58'4.21"W
2. Геоглифите от Чиза
Още един удивителен пример от Атакама са геоглифите в Чиза. За разлика от други гигантски рисунки, тези са направени чрез подреждане на тъмни камъни върху по-светлия пясък, образувайки силуети на хора, птици и животни. Тъй като са разположени по склоновете на хълмовете, те са били перфектно видими за хората, пътуващи в подножието им.
Координати: 19°12'12.51"S, 70° 0'29.37"W
1. Гигантът от Атакама
С дължина от цели 86 метра, това е най-голямата праисторическа антропоморфна (човекоподобна) фигура в света. Въпреки че теоритиците на конспирациите обичат да виждат в него изображение на древни извънземни, учените имат по-земно обяснение: короната около главата на гиганта е прецизен астрономически календар. Според това къде залязва луната спрямо забитите точки, древните са определяли смяната на сезоните и кога да засаждат реколтата.
Координати: 19°56'56.88"S, 69°38'1.87"W