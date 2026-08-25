Човекът с желязната маска: Кой е бил най-тайнственият затворник на Краля Слънце

И сторията за Човека с желязната маска е легенда, с която повечето от нас са отраснали чрез книгите или филмите. Художествените интерпретации на този мистериозен затворник на Краля Слънце включват класическия роман на Александър Дюма и емблематичния филм с Леонардо ди Каприо. Историческата истина за неговата самоличност обаче и до днес остава обвита в дълбока тайнственост.

Човекът с желязната маска не е измислен герой. Той е бил реален затворник на френския крал Луи XIV и е прекарал зад решетките най-малко 5 години, а според някои историци - повече от 40. Проблемът е, че и до днес никой няма категорично доказателство кой всъщност е бил той. Теориите, слуховете и спекулациите са толкова много, че е възможно историците никога да не разкрият истината.

Какво всъщност знаят историците?

Затворникът е държан в известната парижка крепост Бастилията от 1698 г. до смъртта си през 1703 г. Повечето изследователи вярват, че той е бил затворен дълги години преди това на други места и просто е бил преместен там.

Тайнственият мъж умира на 19 ноември 1703 г. В смъртния му акт той е записан под фалшивото име „мосие Де Маршие“, а възрастта му е посочена като „около 40-те“.

Фактът, че с него са се държали с изключително уважение, макар да е бил под най-строга охрана, кара много историци да вярват, че той е бил от кралска кръв.

Легендите: Близнак, извънбрачен брат или законният крал?

Най-популярната легенда за тайнствения затворник е свързана с неговия произход. Според една от най-разпространените теории той е бил близнак на крал Луи XIV. Мъжът е бил скрит и държан в плен, за да се избегне кървава династична война за трона.

Друга версия гласи, че той е бил по-голям брат на Луи XIV или че самият Луи е бил незаконнородено дете на кралицата и нейния любовник. Ако това се е разкриело, Луи XIV е щял да загуби правото си върху короната, затова истинският престолонаследник е бил затворен и принуден да носи маска, която да скрие поразителната му прилика с краля.

Маската: Желязна или от кадифе?

Интересен факт е, че според редица исторически свидетелства маската всъщност не е била от желязо, а от черно кадифе.

Освен това той вероятно не я е носил постоянно, а само когато е имало опасност да бъде видян от външни хора. В писма на принцеса Палатин се споменава, че затворникът е бил под денонощна охрана и е имал strict заповед никога да не сваля маската си под заплаха от незабавна смърт.

Знаменитият философ и писател Волтер, който самият е бил затворник в Бастилията през 1717 г., твърди, че е научил подробности от стари прислужници. Според Волтер затворникът е носил маската поне от 1661 г., бил е висок, красив, свирел е на китара и е починал на около 60-годишна възраст. Ако това е вярно, възрастта му перфектно съвпада с тази на Луи XIV, което подхранва теорията за брат близнак.

Кой друг би могъл да бъде?

Сред останалите теории за самоличността на Човека с желязната маска са:

Херцог дьо Бофор: Френски благородник и предполагаем любовник на майката на Луи XIV;

Френски благородник и предполагаем любовник на майката на Луи XIV; Ерколе Антонио Матиоли: Италиански дипломат и граф, който предава доверието на френския крал и е отвлечен от тайните служби на Луи XIV.

За съжаление, векове по-късно, истината за мъжа зад маската остава погребана в историята. Сплетените слухове и липсата на неоспорими документи правят тази мистерия една от най-големите загадки на европейското минало.