Срив в Персийския залив: Трафикът през Ормузкия проток падна до рекорден минимум

С амо един товарен кораб е преминал през Ормузкия проток вчера, което е най-ниският брой от 7 май, сочат предварителни данни на сайт за проследяване на корабоплаването, цитирани от Ройтерс.

Един много голям танкер за транспорт на втечнен газ е навлязъл вчера в протока от Оманския залив, сочат първоначалните данни на аналитичната компания за проследяване на кораби „Кплер“ (Kpler) към 02:51 часа по Гринуич (05:51 часа българско време), в сравнение с шест кораба от всички видове в неделя.

Възможно е тази информация да бъде актуализирана, тъй като някои кораби изключват транспондерите си по време на преминаването през протока, отбелязва Ройтерс.