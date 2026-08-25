Великобритания засилва подкрепата за Украйна, а Мерц остава в сянката ѝ

Анди Бърнам, лидер на британските лейбъристи и нов премиер на Великобритания

Великобритания задълбочава военното си сътрудничество с Украйна, като разрешава на MBDA да сподели информация за британски компоненти на Storm Shadow/SCALP, за да подпомогне разработването на украински далекобойни ракети.

Инициативата поставя германския канцлер Фридрих Мерц под политически натиск, тъй като като опозиционен лидер подкрепяше изпращането на ракети Taurus, но след идването си на власт се отказа от тази позиция. Германски депутати вече критикуват Берлин, че изостава от Лондон и Париж.

Паралелно Великобритания и Украйна разширяват сътрудничеството си в AI и военните технологии, докато Москва обвинява Лондон в ескалация. Новата стратегия на Великобритания е да помага на Киев не само с готови оръжия, а и с технологии и капацитет за собствено производство на далекобойни системи.

Лондон дава ноу-хау за стелт ракети на Украйна

Новият британски премиер Анди Бърнам задълбочи подкрепата на Великобритания за Украйна, като обяви мерки за укрепване на способностите ѝ да разработва ракети с далечен обсег.

По време на първото си задгранично посещение след встъпването си в длъжност Бърнам пристигна в Киев, където съпредседателства срещата на „Коалицията на желаещите“ заедно с френския президент Еманюел Макрон.

Като част от посещението британското правителство обяви, че ще позволи на европейския отбранителен концерн MBDA да разсекрети информация за британски компоненти на ракетите Storm Shadow/SCALP. Целта е тази информация да помогне на Украйна да разработи собствена версия на оръжието.

Ходът поставя допълнителен натиск върху германския канцлер Фридрих Мерц, който като опозиционен лидер настояваше Германия да предостави на Украйна ракети Taurus, но след идването си на власт се отказа от тази позиция. Мерц не присъства лично на честванията на украинския Ден на независимостта в Киев.

„Русия очевидно изчерпва възможностите си, затова Путин сега се надява да спечели чрез кампания на терор с балистични ракети срещу украински цивилни“, заяви Бърнам редом до украинския президент Володимир Зеленски.

Анди Бърнам и съпругата му Мари-Франс ван Хил Източник: Getty Images

Лондон и Киев задълбочават военното сътрудничество

Новото споразумение вероятно няма да окаже непосредствено влияние върху хода на войната, но показва постепенно задълбочаване на британското военно сътрудничество с Киев.

Бърнам подписа и договор, който дава на Великобритания достъп до украинската AI лаборатория Avengers. Двете страни ще работят заедно върху технологии за бойното поле, използващи сензори и камери за откриване и анализ на танкове, артилерия, системи за противовъздушна отбрана и цели за дронове.

Британският премиер заяви още, че страната му ще продължи да оказва натиск върху Русия и да ограничава способността ѝ да финансира войната.

Анди Бърнам и съпругата му Мари-Франс ван Хил Източник: Getty Images

Германия е подложена на критики

Решението на Лондон и Париж предизвика критики към Берлин дори от германски депутати.

Депутатът от CDU/CSU и външнополитически експерт Родерих Кизеветер заяви, че инициативата на Великобритания и Франция е „призив към Германия“, който показва, че двете държави вече не чакат Берлин да поеме водеща роля.

Мерц защитава отказа си да предостави Taurus с аргумента, че позицията му от времето на опозицията е била изразена „в различен контекст“, когато Германия е разполагала с повече ракети за собствената си отбрана.

Анди Бърнам и съпругата му Мари-Франс ван Хил Източник: Getty Images

Москва реагира остро

Кремъл обвини Великобритания, че „методично и редовно налива масло в огъня“ и се опитва да възпрепятства мирния процес.

Британски представители обаче омаловажиха опасността от нова руска ескалация. Според тях руските заплахи не са били последвани от съответни практически действия.

Експертът от RUSI Матю Савил отбелязва, че Русия вероятно би се опитала да открие и унищожи евентуален завод за производство на модерни ракети, но според него това трудно може да се определи като качествена ескалация, тъй като Storm Shadow и SCALP вече са били използвани срещу цели в Русия.

Новата британска инициатива ще върви паралелно с Operation Brakestop, съвместен проект на Великобритания и Украйна за разработване на евтини ракети за удари на далечни разстояния.