Украйна обвини Герасимов във военни престъпления за ударите по Киев

У краинските правоохранителни органи обявиха руския генерал Валерий Герасимов за заподозрян във военни престъпления, свързани с масирани руски атаки срещу цивилни обекти и население в Украйна. Става дума за началника на Генералния щаб на руската армия и първи заместник-министър на отбраната, съобщава „Укринформ“.

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Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Главната прокуратура съобщиха, че от началото на пълномащабната война Герасимов е издавал бойни заповеди за комбинирани ракетни и въздушни удари по гражданска инфраструктура.

Украинските разследващи твърдят, че генералът лично е командвал мащабната руска атака срещу Киев в нощта на 2 юли 2026 г. Тогава руските сили са използвали общо 570 средства за въздушно нападение – ударни дронове и ракети, включително хиперзвукови „Циркон“ и балистични „Искандер-М“.

По данни на СБУ при атаката са били ранени повече от 100 души, като 70 от тях са били хоспитализирани. Значителни щети са нанесени и на повече от 20 жилищни сгради в различни райони на украинската столица. Според украинските власти при атаката са загинали 31 души.

Какво твърди украинското разследване

Според украинските власти Герасимов е носил отговорност за общото ръководство на подразделенията, участващи в подготовката и изпълнението на масирани удари срещу Украйна.

Разследващите твърдят, че той е координирал действията на различни руски военни формирования и е издавал заповеди за атаките. На генерала е съобщено за подозрението задочно, тъй като той се намира на територията на Русия.

Украинските власти заявиха, че предприемат действия за привличането му към наказателна отговорност.

Герасимов вече е издирван от Международния наказателен съд

Случаят има и международен контекст. През юни 2024 г. Международният наказателен съд (МНС) в Хага издаде заповед за арест на Валерий Герасимов и бившия руски министър на отбраната Сергей Шойгу.

Според МНС има разумни основания да се смята, че двамата носят индивидуална наказателна отговорност за предполагаеми военни престъпления, включително насочване на атаки срещу цивилни обекти и причиняване на прекомерни вреди на цивилни лица. Обвиненията се отнасят до руските удари срещу украинската енергийна инфраструктура в периода от поне октомври 2022 г. до март 2023 г.

Заповедта за арест означава, че Герасимов може да бъде задържан и предаден на съда, ако бъде арестуван на територията на държава, която сътрудничи на МНС. Той остава на свобода в Русия.

"Това е умишлено преценена атака"

Един от най-масивните удари по Киев

Атаката от 2 юли е сред най-мащабните руски въздушни атаки срещу украинската столица. По данни на украинските военновъздушни сили Русия е използвала общо 570 дрона и ракети, като основната част от удара е била насочена към Киев.

Украинските власти разследват атаката като военно престъпление и твърдят, че са нанесени поражения в различни части на града.

Обвиненията срещу Герасимов са част от по-широките усилия на Украйна да търси наказателна отговорност от руски военно-политически ръководители за действията на руските сили по време на войната. Твърденията на украинските власти предстои да бъдат разглеждани в рамките на съответните наказателни и международни процедури.