Звездата от "Изгубени" Матю Фокс разкри защо е напуснал Холивуд за десетилетие

Звездата от хитовия сериал „Изгубени“ разкрива емоционалните причини за дългото си отсъствие от екрана и споделя детайли за новата си роля в подпродукцията на „Йелоустоун“ – „Медисън“

11 март 2026, 10:58
Звездата от "Изгубени" Матю Фокс разкри защо е напуснал Холивуд за десетилетие
Източник: Getty Images

М атю Фокс беше на върха на славата си в Холивуд, а след това просто си тръгна. Актьорът, който днес е на 59 години, се оттегли от професията за повече от десетилетие, въпреки че бе лицето на един от най-големите телевизионни феномени, влизайки в образа на д-р Джак Шепърд в хитовия сериал "Изгубени", съобщава Page Six.

Фокс се завръща под светлините на прожекторите с роля в спин-оф сериала на „Йелоустоун“ – „Медисън“ (The Madison). По време на премиерата на новата продукция в Ню Йорк миналия понеделник, той откровено сподели мотивите зад решението си за актьорска пауза.

Звездата от хитовия сериал "Изгубени" Еванджелин Лили сложи край на кариерата си

„Чувствах, че е дошло време да се посветя наистина интензивно на семейството си“, сподели той.

Актьорът призна, че натовареният му график по време на пика на „Изгубени“ е станал причина да пропусне голяма част от ранното детство на децата си.

„Пропуснах моменти от тяхното израстване, защото бях постоянно на снимачната площадка – първо с „Изгубени“, а след това с филмови проекти и постоянни промоционални турнета. Беше точният момент да направя крачка назад и да отделя време за хората, които обичам и за които ме е грижа най-много на света“, допълва той.

След повече от десет години извън редовните телевизионни ангажименти, Фокс признава, че в крайна сметка занаятът е започнал да му липсва. Той се завърна на малкия екран през 2022 г. с минисериала „Last Light“, което бе първата му телевизионна роля след края на „Изгубени“ през 2010 г. По-късно се появи в комедийния сериал „CAUGH*T“, преди да приеме последното си предизвикателство.

„Липсваше ми разказването на истории“, обяснява той и добавя, че веднага е приел предложението на продуцента Тейлър Шеридан за участие в „Медисън“.

Новата глава: „Медисън“ и животът извън града

В „Медисън“ Фокс влиза в ролята на Пол – корав ерген, който се чувства най-добре сред природата. Сюжетът се фокусира върху семейство от Ню Йорк, което се премества в долината на река Медисън в Монтана след опустошителна самолетна катастрофа, при която загиват двама техни роднини. Мишел Пфайфър е в ролята на богатата матриарха Стейси Клайбърн, която изтръгва семейството си от Манхатън след трагедията.

Въпреки че кариерата му дълго време беше свързана с Холивуд, Фокс и преди е споделял желанието си да живее на по-спокойно място. Още през 2008 г. той заяви, че със семейството му обмислят преместване в Орегон, където живеят негови роднини и възможностите за живот на открито са необятни.

„Обичам риболова, походите и карането на ски. Планините, чистият въздух и всички тези неща са лесно достъпни в Орегон, без да се налага да шофираш на дълги разстояния“, казва Фокс пред списание People.

Пътят на една звезда

Матю Фокс стана известен за първи път с ролята си на Чарли Салинджър в хитовата драма „Party of Five“ (Маса за петима), която се излъчваше от 1994 до 2000 г. Истинската световна слава обаче дойде с ролята на Джак Шепърд в научнофантастичния феномен на ABC „Изгубени“, продължил шест сезона (2004–2010).

Паралелно с телевизията, той участва и в редица филмови заглавия:

  • „Димящи аса“ (Smokin' Aces)
  • „Ние сме Маршал“ (We Are Marshall)
  • „Точен прицел“ (Vantage Point)
  • „Спийд Рейсър“ (Speed Racer)
  • „Z-та световна война“ (World War Z)
  • Уестърнът „Bone Tomahawk“ (2015)

Фокс почти напълно се оттегли от актьорството между 2014 и 2021 г. В интервю от 2022 г. той сподели, че след „Bone Tomahawk“ е почувствал, че е изпълнил много от професионалните цели, които си е поставил.

„Имах списък в главата си с неща, които исках да постигна в този бизнес. Исках да направя уестърн. Получи се един много странен уестърн, но все пак беше такъв. И това някак завърши списъка ми“, казва той пред Variety.

В същия период двамата му синове – Кайл (вече на 28 г.) и Байрън (на 25 г.) – пораснаха.

„Чувствах, че е време да си бъда у дома“, казва Фокс, добавяйки, че съпругата му Маргерита Рончи, с която са заедно повече от 30 години, е „прекрасно“ поддържала семейния уют, докато той е работил. „Наистина чувствах, че се пенсионирам от бизнеса и работех върху други творчески елементи, които са ми много лични – музика и писане.“

Сега обаче изглежда, че актьорът е готов да се върне окончателно в полезрението на публиката.

Източник: Page Six    
Матю Фокс Актьорска кариера Сериал Изгубени Актьорска пауза Семейство Медисън Холивуд Завръщане в актьорството Джак Шепърд Живот извън града
