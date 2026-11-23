Врачанският митрополит Григорий ще управлява Ловчанската епархия до избора на нов митрополит. Това реши Светият синод на Българската православна църква на извънредно заседание след кончината на митрополит Гавриил. Основната задача на наместника ще е да организира процедурата по избора на нов Ловчански митрополит.

Синодът определи и датата на опелото на митрополит Гавриил – 24 ноември 2026 г., в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч. От 9:00 ч. ще има света литургия, водена от митрополит Григорий, а от 11:00 ч. – опелото, водено от патриарх Даниил в съслужение с архиереи от Синода и епископи на БПЦ. Погребението ще е в двора на храм „Св. Троица“ в Ловеч, където се намира и сградата на Ловчанската митрополия.

„Ловчанският митрополит Гавриил беше наистина един ревностен архиерей и служител на Господнята нива. Трудеше се неуморно, стараеше се да бъде преди всичко истински монах, истински християнин, да спазва своите монашески обети, независимо на какви длъжности беше“, каза днес пред журналисти Врачанският митрополит Григорий, който участва в отслужването на света литургия за празника св. Александър Невски в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

Почина Ловчанският митрополит Гавриил

„Като протосингел трябваше да се справя с много административни задачи и след това като митрополит, той си остана един монах, който не забрави Бога и през цялото време живееше с мисълта за него, за спасението на своята душа и на душите на своето паство. Митрополит Гавриил се трудеше постоянно и неуморно“, допълни Врачанският владика.

„Да бъде блажена паметта на митрополит Гавриил, който ще запомним с неговата кротост, смирение и монашеско служение“, каза пред журналисти Старозагорският митрополит Киприан.

Попитан за днешното извънредно заседание на Светия синод и каква е процедурата, свързана с предстоящия избор на Ловчански митрополит, Старозагорският владика каза, че трябва да се избере наместник-председател на овдовелия ловчански митрополитски престол, който да проведе избор за нов митрополит на Ловеч. „Изборът трябва да се случи до три месеца, като епархийските избиратели се събират в Ловеч и избират двама от кандидатите, които са достоизбираеми и са посочени в листата от Светия синод. След това Светият синод ще излъчи един от двамата за Ловчански митрополит“, обясни митрополит Киприан.

Сред присъстващите в началото на светата литургия в храма бяха посланикът на Русия у нас Елеонора Митрофанова и Румен Петков.

Ловчанският митрополит Гавриил почина на 22 ноември след кратко боледуване, съобщиха вчера от Българската православна църква - Българска патриаршия. Той беше настанен във Военномедицинската академия на 4 ноември с диагноза остър панкреатит.

Със заповед на кмета на Община Ловеч Страцимир Петков бе обявен тридневен траур, който започна от вчера, 22 ноември.

В Ловеч поклонението пред митрополит Гавриил е днес от 16:00 до 20:00 ч. в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“.

Миряни и духовници се поклониха вчера пред Ловчанския митрополит Гавриил в параклиса „Св. цар Борис“ в Синодалната палата в София.

„Дядо Гавриил беше пример и образец за архипастирско служение за всички нас. По пътя на служението на Бога, в едно атеистично време, когато никак не беше лесно човек да се определи и не само да заяви принадлежността си към Църквата, не само да заяви, че е вярващ човек, но да поеме върху себе си монашеско-свещеническо служение“, каза вчера българският патриарх Даниил.

Митрополит Гавриил, чието светско име е Цветан Методиев Динев, е роден на 16 юли 1950 г. в София. От 1953 г. до 1966 г. семейството му живее в Чехословакия, където той завършва и основното си образование. След завръщането си в България и завършване на гимназия, през есента на 1969 г. е приет за студент във Висшия инженерно-строителен институт в София, който завършва през 1973 г. По време на своето следване там той се запознава и контактува с блаженопочиналия Левкийски епископ Партений, който става и негов изповедник. През 1984 г. завършва задочно Духовната академия „Св. Климент Охридски“ в София. На 19 октомври 1998 г. в Рилската света обител е хиротонисан в епископски сан с титлата Макариополски и е назначен за викарий на Софийския митрополит. На 21 и 28 януари 2001 г. е избран и канонически утвърден за Ловчански митрополит. През 2007 г. митрополит Гавриил става ръководител на работната група по въпросите на религиозното образование при Светия синод. От 2009 г. насам той оглавява Върховния църковен съвет при Светия синод. През 2011 г. започва да ръководи и Културно-просветния отдел при Светия синод на БПЦ-БП. На 8 февруари 2012 г. Ловчанският митрополит Гавриил е удостоен със званието „почетен член" на българската Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, се казва в биографичната справка, публикувана в сайта на БПЦ.

Ловчанският митрополит Гавриил на два пъти беше сред тримата кандидати, определени да участват в избора за български патриарх. Първият път беше през 2013 г., тогава тримата кандидати бяха Русенският митрополит Неофит, Ловчанският митрополит Гавриил и Старозагорският митрополит Галактион. Тогава за български патриарх и Софийски митрополит беше избран Русенският митрополит Неофит. Вторият път беше на 20 юни 2024 г., когато за тримата кандидати бяха определени Врачанският митрополит Григорий, Ловчанският митрополит Гавриил и Видинският митрополит Даниил. На 30 юни 2024 г. за български патриарх и Софийски митрополит беше избран Видинският митрополит Даниил.