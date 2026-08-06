Стълб дим над София, пожар в столичен квартал

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П ожар избухна в столичния квартал „Левски Г“ в близост до строящ се пътен участък.

По информация на зрител на NOVA огънят е обхванал сухи треви и ниска растителност на фронт от около 500 метра.

В непосредствена близост до пожара имало паркирана строителна техника. За да ограничат разпространението на пламъците, в акцията се включиха багери, които прокопали предпазни изкопи.

Пожар избухна край летището в София

На място пристигнаха екипи на пожарната, които започнаха да гасят. Огънят възникна в район с полета край квартал „Враждебна“, като в близост има и жилищни сгради.

По първоначална информация няма опасност пламъците да достигнат до тях.

Пожар в София, вероятно от запалени гуми (СНИМКИ)

Малко след като пожарът беше почти овладян, се разгоря отново. Няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.