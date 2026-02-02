България

Стотици тирове са блокирани на пътя за "Дунав мост 2" от неделя вечерта

В Монтанско автобус с 10 пътници беше блокиран в трафика

Обновена преди 25 минути / 2 февруари 2026, 06:56
Кой ще бъде служебен премиер: Президентът Йотова започва консултации с партиите

Кой ще бъде служебен премиер: Президентът Йотова започва консултации с партиите
БСП ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова за президент

БСП ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова за президент
Повдигнаха обвинения на тримата задържани при акцията на СДВР срещу кражбата на коли

Повдигнаха обвинения на тримата задържани при акцията на СДВР срещу кражбата на коли
Енергийни експерти предлагат да се въведат няколко тарифи за тока

Енергийни експерти предлагат да се въведат няколко тарифи за тока
Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно

Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно
Важна информация за винетките, oт 3 февруари влиза в сила нова - еднодневна

Важна информация за винетките, oт 3 февруари влиза в сила нова - еднодневна
Лошото време остави за часове без ток и отопление болницата в Гълъбово

Лошото време остави за часове без ток и отопление болницата в Гълъбово
118 снегорина чистят пътните артерии в София

118 снегорина чистят пътните артерии в София

Н ад 1200 снегопочистващи машини обработваха настилките по пътищата у нас през нощта срещу понеделник. Трасетата се почистват и са проходими при зимни условия, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". 

Затруднения има на Е-79 в посока Видин и „Дунав мост 2”. Движението е спряно от снощи заради завъртели се тирове. Стотици техни колеги са в пътна блокада и изчакват или между монтанските села Горна Вереница и Винище, или на околовръстния път на Монтана, в посока Видин и „Дунав мост 2”. 

Днес започна издърпването на камионите, блокирали пътя. След това се очаква и трасето да бъде изчистено и опесъчено, предава NOVA.  

Отново в Монтанско автобус с 10 пътници беше блокиран в трафика. 

Ситуацията на магистралите

Магистрала „Хемус” е почистена до асфалт. Продължава леко да вали сняг. Трафикът тази сутрин се засилва.

Магистрала „Тракия” е добре почистена от района на Траянови врата до Стара Загора.

Смолянска област

Усложнена е обстановката в областта. Пътят Пловдив-Смолян, в участъка между Хвойна и Чепеларе, не е напълно почистен и опесъчен.

Вече не е задължително всички МПС да се движат с вериги, когато преминават през проходите Пампорово и Превала, съобщи за NOVA заместник областният управител Адриан Петров.

37 снегопочистващи и опесъчаващи машини са на терен и обработват основните пътни артерии във високите части на Родопите.

Три населени места през нощта са били без електрозахранване. Към тази сутрин само едно от тях все още е без ток.

В Пловдив има десетки сигнали за паднали дървета под напора на тежкия сняг. Няма пострадали хора. Има щети по автомобили. В пожарната има регистрирани над 15 сигнала през нощта.

В област Велико Търново пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия. От началото на снеговалежа се почистват редовно от снегопочостваща техника. На терен са 70 машини, съобщават от АПИ.

В северните райони снеговалежът беше по-интензивен в общините Свищов, Павликени и Полски Тръмбеш. Имаше леки затруднения по път I-3 поради засилен тежкотоварен трафик и неподготвени румънски водачи с износен протектор на гумите. Ситуацията беше овладяна за 20-30 минути.

Проходът на Републиката е проходим при зимни условия без ограничение за моторни превозни средства. "Продължаваме обработките на пътните настилки", увери инженер Венцислав Ангелов, директор на Областното пътно управление – Велико Търново.

Снощи е имало закъсали тежкотоварни автомобили на пътя Плевен-Русе, в района на село Масларево. „Петима румънски водачи на тежкотоварни автомобили бяха крайно неподготвени. Бяха с износен протектор на гумите. Със съдействието на Пътна полиция в рамките на около 20–30 минути успяхме да освободим и да пропуснем движението. Те бяха блокирали снегопочистващата техника, която беше дислоцирана в участъка. В рамките на половин час движението беше нормализирано”, обясни инж. Ангелов.

Благоевградска област

Пътят за Банско е почистен до асфалт. Проходът Предела е отворен дори и за тежкотоварните камиони.

Всички републикански пътища на територията на област Бургас са проходими при зимни условия, съобщават от АПИ. Ограничение е въведено единствено по пътя Слънчев бряг – Обзор. Там е забранено движението на тежкотоварни автомобили с маса над 12 тона.

Общо 49 машини работят на терен. През изминалата нощ и към момента се извършва почистване и обработване на пътните артерии с инертни материали. Екипите, ангажирани със зимното поддържане, са на терен и продължават работа, съобщават от АПИ.

Временно е ограничено движението на пътя Монтана - Димово в района на Белотинци поради аварирали тежкотоварни автомобили. Шофьорите изчакват на място, съобщават от АПИ.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ –www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. 

Източник: АПИ    
сняг пътна обстановка снегопочистване апи
Последвайте ни
Откриха три тела в хижа край прохода „Петрохан”, проверяват дали става дума за убийство

Откриха три тела в хижа край прохода „Петрохан”, проверяват дали става дума за убийство

Криза на ръба: Заплатите в градския транспорт в София свършват още през февруари

Криза на ръба: Заплатите в градския транспорт в София свършват още през февруари

Плевен удължава междусрочната ваканция на учениците

Плевен удължава междусрочната ваканция на учениците

Шест рискови фактора, които могат да доведат до инфаркт на млади години

Шест рискови фактора, които могат да доведат до инфаркт на млади години

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
BMW и Porsche честитиха подобаващо 140-годишнината на Mercedes

BMW и Porsche честитиха подобаващо 140-годишнината на Mercedes

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След спирането на торент сайтовете: Три лица са привлечени като обвиняеми

След спирането на торент сайтовете: Три лица са привлечени като обвиняеми

Свят Преди 5 минути

В знакова международна операция, координирана от ГДБОП, на 29 януари трите най-големи български сайта за пиратско съдържание - ArenaBG.com, Zamunda.net и Zelka.org –бяха свалени

<p>Ето колко е бюджетният дефицит&nbsp;на България за 2025 г.</p>

Бюджетният дефицит на България за 2025 г. е 3,1%

Пари Преди 23 минути

Google награди Института INSAIT към СУ с половин милион долара

Google награди Института INSAIT към СУ с половин милион долара

България Преди 1 час

Отличието се дава за постигнатите високи резултати в развитието на изкуствения интелект на национално и международно ниво

Queen няма да правят турнета в САЩ: Това е "опасно място"

Queen няма да правят турнета в САЩ: Това е "опасно място"

Свят Преди 1 час

„Много е тъжно, защото чувствам, че Queen израснаха в Америка и ние я обичаме, но тя вече не е това, което беше“, заяви сър Брайън

Световна седмица в „Черешката на тортата“

Световна седмица в „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 1 час

Кулинарни предложения без граници всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA

,

Mъж откри цял град докато търсеше изгубените си кокошки: Невероятната тайна на Деринкую

Любопитно Преди 1 час

Далеч от груба пещера, подземният комплекс е проектиран да поддържа напълно функциониращо общество за продължителни периоди

Какво представлява декстрокардията – рядкото вродено заболяване на Катрин О’Хара

Какво представлява декстрокардията – рядкото вродено заболяване на Катрин О’Хара

Свят Преди 1 час

О’Хара е живяла с рядко вродено състояние, известно като декстрокардия със situs inversus. Не е ясно дали тази диагноза е изиграла роля за смъртта ѝ, но ето какво е важно да знаете за нея

БНБ: Лихвите по потребителските кредити скочиха през декември

БНБ: Лихвите по потребителските кредити скочиха през декември

България Преди 1 час

Лихвите по депозитите остават под 1%

Катрин О Хара

Разкриха какво наследство оставя Катрин О'Хара след смъртта си

Свят Преди 1 час

Звездата от филма „Сам вкъщи“ почина на 30 януари 2026 г.

Днес е магична дата: Кои зодии ще получат пари и кои – любов

Днес е магична дата: Кои зодии ще получат пари и кои – любов

Любопитно Преди 1 час

Уникалната комбинация от огледални „двойки“ и лунната енергия на февруари подготвя мощна вълна от промени

Заловиха контрабандни цигари за над 100 000 евро на "Лесово" (ВИДЕО/СНИМКИ)

Заловиха контрабандни цигари за над 100 000 евро на "Лесово" (ВИДЕО/СНИМКИ)

България Преди 2 часа

Незаконните тютюневи изделия били укрити в изолационни термопанели

HUGEL пристига в Банско за EXE Winter Festival

HUGEL пристига в Банско за EXE Winter Festival

Любопитно Преди 2 часа

HUGEL ще бъде хедлайнер на първия apres-ski зимен фестивал на открито в Банско – EXE Winter Festival (14-15 март). Двудневно събитие на Бъндеришка поляна с дневни партита (12-19 ч.) и афтърпартита на закрито, съчетаващо ски, планина и електронна музика от световна класа

<p>Филм за убийството на Кенеди може да докаже втори стрелец&nbsp;</p>

Филм за убийството на Кенеди може да докаже втори стрелец

Свят Преди 2 часа

Лентата е оценена на повече от 900 млн. долара

Иран отстъпи: Ефран Солтани е освободен под гаранция

Иран отстъпи: Ефран Солтани е освободен под гаранция

Свят Преди 2 часа

26-годишният иранец беше осъден на смърт през януари

,

Хирурзи поддържаха мъж жив без бели дробове в продължение на 48 часа

Любопитно Преди 2 часа

Как е възможно това може да прочетете в следващите редове

Джъстин Бийбър озадачи феновете си по боксерки (СНИМКИ)

Джъстин Бийбър озадачи феновете си по боксерки (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Докато Бийбър изпълняваше емоционалната си песен "Yukon", за която преди това е разкрил, че е посветена на съпругата му, камерите многократно се насочваха към Хейли Бийбър в публиката, която се усмихваше гордо и го подкрепяше

Всичко от днес

От мрежата

7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

dogsandcats.bg

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Световна седмица в „Черешката на тортата“

Edna.bg

Соня Йончева блести в „Тоска” с Йонас Кауфман и „Синя нощ” с Хаузер в две незабравими вечери от „Гала в София” 2026

Edna.bg

Веласкес: Не знам какво се случва с Переа

Gong.bg

Огромно признание за Слави Бинев от Световната федерация по таекуондо

Gong.bg

Разследват сигнал за трима убити в хижа край прохода „Петрохан”

Nova.bg

Президентът приема ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ във вторник

Nova.bg