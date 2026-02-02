Стотици тирове са блокирани на пътя за "Дунав мост 2" от неделя вечерта

Лошото време остави за часове без ток и отопление болницата в Гълъбово

Н ад 1200 снегопочистващи машини обработваха настилките по пътищата у нас през нощта срещу понеделник. Трасетата се почистват и са проходими при зимни условия, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Затруднения има на Е-79 в посока Видин и „Дунав мост 2”. Движението е спряно от снощи заради завъртели се тирове. Стотици техни колеги са в пътна блокада и изчакват или между монтанските села Горна Вереница и Винище, или на околовръстния път на Монтана, в посока Видин и „Дунав мост 2”.

Днес започна издърпването на камионите, блокирали пътя. След това се очаква и трасето да бъде изчистено и опесъчено, предава NOVA.

Отново в Монтанско автобус с 10 пътници беше блокиран в трафика.

Ситуацията на магистралите

Магистрала „Хемус” е почистена до асфалт. Продължава леко да вали сняг. Трафикът тази сутрин се засилва.

Магистрала „Тракия” е добре почистена от района на Траянови врата до Стара Загора.

Смолянска област

Усложнена е обстановката в областта. Пътят Пловдив-Смолян, в участъка между Хвойна и Чепеларе, не е напълно почистен и опесъчен.

Вече не е задължително всички МПС да се движат с вериги, когато преминават през проходите Пампорово и Превала, съобщи за NOVA заместник областният управител Адриан Петров.

37 снегопочистващи и опесъчаващи машини са на терен и обработват основните пътни артерии във високите части на Родопите.

Три населени места през нощта са били без електрозахранване. Към тази сутрин само едно от тях все още е без ток.

В Пловдив има десетки сигнали за паднали дървета под напора на тежкия сняг. Няма пострадали хора. Има щети по автомобили. В пожарната има регистрирани над 15 сигнала през нощта.

В област Велико Търново пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия. От началото на снеговалежа се почистват редовно от снегопочостваща техника. На терен са 70 машини, съобщават от АПИ.

В северните райони снеговалежът беше по-интензивен в общините Свищов, Павликени и Полски Тръмбеш. Имаше леки затруднения по път I-3 поради засилен тежкотоварен трафик и неподготвени румънски водачи с износен протектор на гумите. Ситуацията беше овладяна за 20-30 минути.

Проходът на Републиката е проходим при зимни условия без ограничение за моторни превозни средства. "Продължаваме обработките на пътните настилки", увери инженер Венцислав Ангелов, директор на Областното пътно управление – Велико Търново.

Снощи е имало закъсали тежкотоварни автомобили на пътя Плевен-Русе, в района на село Масларево. „Петима румънски водачи на тежкотоварни автомобили бяха крайно неподготвени. Бяха с износен протектор на гумите. Със съдействието на Пътна полиция в рамките на около 20–30 минути успяхме да освободим и да пропуснем движението. Те бяха блокирали снегопочистващата техника, която беше дислоцирана в участъка. В рамките на половин час движението беше нормализирано”, обясни инж. Ангелов.

Благоевградска област

Пътят за Банско е почистен до асфалт. Проходът Предела е отворен дори и за тежкотоварните камиони.

Всички републикански пътища на територията на област Бургас са проходими при зимни условия, съобщават от АПИ. Ограничение е въведено единствено по пътя Слънчев бряг – Обзор. Там е забранено движението на тежкотоварни автомобили с маса над 12 тона.

Общо 49 машини работят на терен. През изминалата нощ и към момента се извършва почистване и обработване на пътните артерии с инертни материали. Екипите, ангажирани със зимното поддържане, са на терен и продължават работа, съобщават от АПИ.

Временно е ограничено движението на пътя Монтана - Димово в района на Белотинци поради аварирали тежкотоварни автомобили. Шофьорите изчакват на място, съобщават от АПИ.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ –www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.