Претърсиха осем адреса заради изтеклите кадри от гинекологичен кабинет в София

С офийската районна прокуратура се самосезира след информация, оповестена в медиите, относно видеа, разпространявани в сайтове за възрастни, заснети в гинекологичен кабинет в столицата, съобщиха от прокуратурата.
По случая е образувано досъдебно производство за това, че в неустановена дата в периода от 01.01.2026 г. до 04.02.2026 г. в София е разпространяван порнографски материал чрез информационни или съобщителни технологии.
Видеа от гинекологичен кабинет са качени в сайтове за възрастни
Разследването е възложено на Столичната дирекция на вътрешните работи. До момента са извършени огледи и претърсвания на осем адреса в столицата, сред които и частни гинекологични кабинети. Иззети и приобщени са доказателства. На един от адресите е установена камера за видеонаблюдение.
Случаите с "интимност на показ" влязоха в парламента
Министърът на здравеопазването в оставка Силви Кирилов разпореди вчера на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) проверка по случая с изтеклите кадри на жени от гинекологичен кабинет в София, съобщиха от здравното министерство. При проверката е установено наличие на камера в лекарски кабинет. Съставен е констативен протокол, а събраните материали се предоставят на компетентните органи.
Районната прокуратура в Бургас също образува преди дни две досъдебни производства за създаване на порнографски материали в козметични студия в града и разпространението им в интернет без знанието на клиентите.