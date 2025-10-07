Столичната община с мерки заради очакваните валежи

Васил Терзиев по казуса със сметопочистването в София: Тази битка не е моя. Тя е на всеки човек, който не иска да живее в лъжа, в страх и в бедност

Ч ервен, оранжев и жълт код са обявени за вторник за различни райони в цялата страна. Най-голям е рискът за Източна България, където предупреждението от най-висока степен е за интензивни валежи.

Трагедията в "Елените" ни напомни, че природата не прощава небрежността, както и че превенцията е най-важната защита.

Морският курорт Лозенец се наводни

Очаква се дъждовно време и в столицата, а с него идват и въпросите – колко е подготвена София при по-сериозен валеж и има ли рискови зони, които биха могли да се наводнят.

„Със заповед на кмета на София сме се мобилизирали от 22 ч. в понеделник вечерта. Имаме готовност с 8 екипа и правим обходи на критични точки, които са около Южната дъга и централните райони. Имаме готовност при ескалация, наблюдаваме ситуацията, но за момента е спокойно”, посочи директорът на "Аварийна помощ и превенция" в Столична община Красимир Димитров, цитиран от NOVA.

Времето във вторник: Червен код за обилни валежи и силен вятър в 8 области у нас

„Всяка година Столична община заделя средства от бюджета си, като тази година са предвидени около 2 млн. лв. Почистени са 99 участъка. Наблюдават се и язовирите”, добави Йорданка Костадинова от дирекция " Околна среда", Столична община.