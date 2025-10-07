България

Столичната община с мерки заради очакваните валежи

Има ли рискови зони в София, които биха могли да се наводнят

7 октомври 2025, 12:27
Регионалният министър: Установени са съществени пропуски в "Елените"
Свлачище блокира пътя Асеновград - Смолян
Васил Терзиев по казуса със сметопочистването в София: Тази битка не е моя. Тя е на всеки човек, който не иска да живее в лъжа, в страх и в бедност
Морският курорт Лозенец се наводни
Неучебен ден в община Царево заради проливния дъжд
Джартов: Ситуацията в страната е спокойна, няма затворени пътища
Младите медици отново излизат на протест
Оставиха в ареста служителите на ДАИ, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

Ч ервен, оранжев и жълт код са обявени за вторник за различни райони в цялата страна. Най-голям е рискът за Източна България, където предупреждението от най-висока степен е за интензивни валежи.

Трагедията в "Елените" ни напомни, че природата не прощава небрежността, както и че превенцията е най-важната защита.

Очаква се дъждовно време и в столицата, а с него идват и въпросите – колко е подготвена София при по-сериозен валеж и има ли рискови зони, които биха могли да се наводнят.

„Със заповед на кмета на София сме се мобилизирали от 22 ч.  в понеделник вечерта. Имаме готовност с 8 екипа и правим обходи на критични точки, които са около Южната дъга  и централните райони. Имаме готовност при ескалация, наблюдаваме ситуацията, но за момента е спокойно”,  посочи директорът на "Аварийна помощ и превенция" в Столична община Красимир Димитров, цитиран от NOVA.

„Всяка година Столична община заделя средства от бюджета си, като тази година са предвидени около 2 млн. лв. Почистени са 99 участъка. Наблюдават се и язовирите”, добави Йорданка Костадинова от дирекция " Околна среда", Столична община.

Източник: NOVA    
София дъжд наводнения мерки СО
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

<p>Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

