Времето във вторник: Червен код за обилни валежи и силен вятър в 8 области у нас

Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, за София – около 8°, максималните - между 10° и 15°, за София – около 10°

7 октомври 2025, 06:30
Неучебен ден в община Царево заради проливния дъжд

Джартов: Ситуацията в страната е спокойна, няма затворени пътища

Младите медици отново излизат на протест

Гледат окончателно мярката на двамата от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс

Съдийската колегия на ВСС се събира на редовно заседание

Макрон поиска от Лекорню да представи

Отрицателна е пробата на пилота, предизвикал инцидента с жертви и ранени във Варна

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

В ъв вторник в югозападните и южните централни части от страната валежите ще отслабнат, но с прекъсване все още на места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад, а в североизточните райони – от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, за София – около 8°, максималните - между 10° и 15°, за София – около 10°. 

НИМХ издава предупреждение за значителни валежи от дъжд. В 5 области предупреждението е от първа степен (жълт код), в 10 области от страната - от втора степен (оранжев код), а в 8 области в Източна България - от трета степен (червен код).

  Планините

В планините ще бъде облачно. В масивите на Югозападна България с прекъсване ще вали дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина - сняг. По-значителни и продължителни ще бъдат валежите по Стара планина и Странджа. Ще духа силен вятър от север-северозапад, а по най-високите части – от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 0°.

  Черноморието

По Черноморието ще бъде облачно с продължителни и значителни по количество валежи. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, а по Северното Черноморие – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°. Температурата на морската вода е от 18°-19° по Северното Черноморие до 20°-21° по Южното. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. 

  Сряда и четвъртък

В сряда ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Северна България. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, в североизточните райони - от североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните - между 5° и 10°.

През нощта срещу четвъртък вятърът от северозапад временно ще се усили. Валежите ще спрат, най-късно в крайните североизточни и югоизточни райони. През деня над източната половина от страната облачността ще остане значителна и на места там отново ще има превалявания, но вече по-слаби. В западната половина вероятността за валежи е малка, облачността ще се разкъсва и временно ще намалява. Дневните температури ще се повишават.

Източник: НИМХ/БАН    
Прогноза за времето Валежи Температури Вятър Облачност
Млад мъж загина на място при катастрофа на пътя София - Варна

България пред криза, която тихо расте: Всяко трето дете у нас е с наднормено тегло

Времето във вторник: Червен код за обилни валежи и силен вятър в 8 области у нас

Изберете си кауза… Как да променим света? И себе си!

Как да промените къде да си получавате пенсията

Последното голямо предизвикателство за масовото навлизане на EV остава нерешено

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Преди 2 дни
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Преди 2 дни
<p>Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Преди 2 дни
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Преди 2 дни

Снимката е илюстративна

Член на екипажа на нападнат от хутите нидерландски товарен кораб почина от раните си

Свят Преди 6 минути

Плавателният съд "Минерваграхт" се е намирал в международни води в Аденския залив

Vivacom ще компенсира абонатите си в пострадалите от наводненията райони

Любопитно Преди 10 минути

Компенсациите ще се прилагат от месец ноември и обхващат телевизионните и интернет услугите, и фиксираните гласови услуги на телекома

Владимир Путин на 73: Рожден ден в работна обстановка и под знака на войната

Свят Преди 38 минути

На най-високия държавен пост той празнува за 22-ри път и за четвърти в условията на война с Украйна

В Павликени задържаха мъж, издирван от властите в Германия

България Преди 41 минути

На 6 октомври вечерта в около 22:00 часа в жилище в Павликени е извършена проверка на 40-годишен местен жител

<p>Тръмп е готов да обяви извънредно положение в САЩ</p>

Свят Преди 50 минути

Президентът заяви , че може да обяви извънредно положение, за да изпрати армията в американски градове

Тръмп "донякъде" е взел решение за доставка на ракети "Томахок" на Украйна

Свят Преди 1 час

"Мисля, че искам да разбера какво ще правят с тях. Къде ги изпращат?"

<p>Какво да ядем и видим в страната на елените и северното сияние?&nbsp;</p>

БезГранично: Норвегия - къде да отидем и какво да ядем

БезГранично Преди 1 час

Ръководство за българския турист в Норвегия

<p>7-те войни, които Тръмп разреши, и шансът му за Нобелова награда</p>

Свят Преди 1 час

Тръмп практически се самономинира за Нобеловата награда за мир, заявявайки, че е „сложил край на седем безкрайни войни“. Някои от тях не са се водили, когато той твърди, че ги е прекратил

<p>Най-кървавият ден в историята на Израел бележи&nbsp;втората си годишнина</p>

Свят Преди 2 часа

Атаката беше извършена през 2023 г. в последния ден от осемдневния празник, навръх шабат

Мощни експлозии в Харков: Русия нанесе 25 удара с дронове "Шахед"

Свят Преди 2 часа

Чути са около 20 експлозии и са възникнали пожари

Не са само пеперуди в стомаха: Учени откриха как се усеща любовта в тялото

Любопитно Преди 3 часа

Финландски учени са идентифицирали различните му видове и точните части на тялото, където се проявява

Емоционална стабилност: Ето как е възможно да я постигнем

Любопитно Преди 3 часа

Постигането на емоционална стабилност е психологическа цел, към която е добре да се стремите

Бургас и Перник догонват София по високи пенсии

Пари Преди 3 часа

7 човека взимат над тавана, определен по закон, който е 3400 лева

ChatGPT се превръща в суперприложение за всичко

Технологии Преди 4 часа

OpenAI обяви интеграция с няколко популярни платформи

<p>Путин и Нетаняху разговаряха, какво&nbsp;обсъдиха</p>

Свят Преди 11 часа

Страните обмениха мнения относно ситуацията около ядрената програма на Иран и ситуацията в Сирия

Руска атака засегна родилен дом в Украйна

Свят Преди 12 часа

Киев взима на прицел най-вече руската енергийна инфраструктура

