Среща във Ватикана между Ванс и критици на Тръмп

В ицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пристигна във Ватикана, за да се срещне с високопоставени католически духовници, които остро критикуват настоящата политика на Белия дом, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това са първите подобни лични разговори по време на втория мандат на американския президент Доналд Тръмп.

Ванс, самият той католик, е влизал в спорове с папа Франциск заради насочената срещу миграцията политика на президента Тръмп. Той пристигна във Ватикана тази сутрин за среща с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин и с други високопоставени служители.

