Главният архитект на София спря строителството на сгради до река Драгалевска

С толична община спира строителството на няколко жилищни сгради, намиращи се в заливаемата тераса на река Драгалевска в район „Лозенец“. Това съобщи главният архитект на София Богдана Панайотова във Facebook.

Панайотова заяви, че всички закони, наредби и правила са нарушени, заедно и поотделно от длъжностни лица и институции, проектанти и надзор.

По думите ѝ проверка, извършена съвместно с представители на Дирекцията за национален строителен контрол и район „Лозенец“, е установила груби нарушения. Сред тях са започнало строителство в заливаемата тераса без представени хидроложки и хидравлични изследвания, липса на съгласувания с „Басейнова дирекция“ и Регионална инспекция по околната среда и водите, както и несъответствие на проекта с действащия подробен устройствен план и визата за проектиране.

Строителството е разрешено при показатели за височина и плътност, които надвишават допустимите по Общия устройствен план, обясни Панайотова и допълни, че в имота са изсечени десетки дървета без контрол от районната администрация. По думите ѝ разрешението за строеж е издадено от главния архитект на район „Лозенец“ без задължителните съгласувания, а строежът е започнал в непосредствена близост до некоригираното корито на реката.

„Това, което установихме, не е техническа грешка, а поредица от умишлени действия – от изсичането на дървета без контрол до одобряване на проект и разрешение за строеж в нарушение на устройствените планове. Всеки, който е подписал, трябва да носи отговорност“, посочи архитект Панайотова.

Съставен е констативен акт по чл. 224а от Закона за устройство на територията за спиране на строежа, забрана на достъпа и прекъсване на захранването с електричество и вода.

Обектът ще бъде предмет на прокурорска проверка, посочи още Панайотова. Главният архитект на София ще внесе протест до прокуратурата за незаконосъобразно издаденото разрешение за строеж и ще разпореди пълна ревизия на всички строежи в близост до реки и дерета.