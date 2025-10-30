България

Главният архитект на София спря строителството на сгради до река Драгалевска

Панайотова заяви, че всички закони, наредби и правила са нарушени

30 октомври 2025, 14:24
Главният архитект на София спря строителството на сгради до река Драгалевска
Източник: Столична община

С толична община спира строителството на няколко жилищни сгради, намиращи се в заливаемата тераса на река Драгалевска в район „Лозенец“. Това съобщи главният архитект на София Богдана Панайотова във Facebook. 

Панайотова заяви, че всички закони, наредби и правила са нарушени, заедно и поотделно от длъжностни лица и институции, проектанти и надзор. 

По думите ѝ проверка, извършена съвместно с представители на Дирекцията за национален строителен контрол и район „Лозенец“, е установила груби нарушения. Сред тях са започнало строителство в заливаемата тераса без представени хидроложки и хидравлични изследвания, липса на съгласувания с „Басейнова дирекция“ и Регионална инспекция по околната среда и водите, както и несъответствие на проекта с действащия подробен устройствен план и визата за проектиране.

Строителството е разрешено при показатели за височина и плътност, които надвишават допустимите по Общия устройствен план, обясни Панайотова и допълни, че в имота са изсечени десетки дървета без контрол от районната администрация. По думите ѝ разрешението за строеж е издадено от главния архитект на район „Лозенец“ без задължителните съгласувания, а строежът е започнал в непосредствена близост до некоригираното корито на реката.

„Това, което установихме, не е техническа грешка, а поредица от умишлени действия – от изсичането на дървета без контрол до одобряване на проект и разрешение за строеж в нарушение на устройствените планове. Всеки, който е подписал, трябва да носи отговорност“, посочи архитект Панайотова.

Съставен е констативен акт по чл. 224а от Закона за устройство на територията за спиране на строежа, забрана на достъпа и прекъсване на захранването с електричество и вода.

Обектът ще бъде предмет на прокурорска проверка, посочи още Панайотова. Главният архитект на София ще внесе протест до прокуратурата за незаконосъобразно издаденото разрешение за строеж и ще разпореди пълна ревизия на всички строежи в близост до реки и дерета.

Източник: БТА/Николета Василева    
Последвайте ни
Мъж падна от крепостта Царевец, тежко ранен е

Мъж падна от крепостта Царевец, тежко ранен е

„Това не се е случило!“: Ким Кардашиян твърди, че кацането на Луната е било фалшифицирано

„Това не се е случило!“: Ким Кардашиян твърди, че кацането на Луната е било фалшифицирано

Жена, родила шест деца, бягала от родилния дом във Варна след всяко раждане

Жена, родила шест деца, бягала от родилния дом във Варна след всяко раждане

Зловещият звук на миналото: Защо ядрените тестове се завръщат

Зловещият звук на миналото: Защо ядрените тестове се завръщат

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
В какво фирмите могат да инвестират и спечелят до края на годината

В какво фирмите могат да инвестират и спечелят до края на годината

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 8 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 8 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 7 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 7 часа

Виц на деня

- Случва ли се понякога да сте на различни мнения с жена ти? - Да и то много често! - И тя как реагира? -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бавачка от ада: Богата двойка намери дома си пропит с урина

Бавачка от ада: Богата двойка намери дома си пропит с урина

Свят Преди 34 минути

Жената скоро започнала да нарушава всяко правило, което семейство имало

ЕК: Не сравнявайте ядрените опити на Русия със САЩ

ЕК: Не сравнявайте ядрените опити на Русия със САЩ

Свят Преди 42 минути

Говорител на Европейската комисия заяви, че вместо да избере мира, Русия задълбочава напрежението с действия и думи

Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" не попадат в категорията на ядрени тестове

Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" не попадат в категорията на ядрени тестове

Свят Преди 1 час

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира директивата на Доналд Тръмп към Пентагона да тества американско ядрено оръжие

Караджов: Целта ни е до края на 2026 г. България да стане пълноправен член на ОИСР

Караджов: Целта ни е до края на 2026 г. България да стане пълноправен член на ОИСР

България Преди 1 час

<p>Измъчват и екзекутират войници, които отказват да се бият в Украйна</p>

Доклад: Началници на руската армия измъчват и екзекутират войници, които отказват да се бият в Украйна

Свят Преди 1 час

Разследването установи, че в някои случаи войниците били принудени да се бият помежду си в т. нар. гладиаторски битки до смърт

Златният шалтер променя играта за първи път в “Пееш или лъжеш”

Златният шалтер променя играта за първи път в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 1 час

Тази неделя своята интуиция ще тества попфолк звездата Преслава

Ядрен спор между белгийски министър и Русия ескалира - замесиха Селена Гомес

Ядрен спор между белгийски министър и Русия ескалира - замесиха Селена Гомес

Свят Преди 1 час

Тео Франкен призовава Кремъл да се "успокои", след като той и Дмитрий Медведев се скараха за атомни арсенали

Vivacom представи напредъка си в устойчивото развитие за 2024 г. с фокус върху зелената енергия и иновациите

Vivacom представи напредъка си в устойчивото развитие за 2024 г. с фокус върху зелената енергия и иновациите

Технологии Преди 1 час

Снимката е архивна

Възрастен шофьор с "Трабант" се блъсна във внезапно появила се крава на пътя

България Преди 1 час

Инцидентът стана рано сутринта между Шипка и Казанлък, водачът е в болница, без опасност за живота

<p>Няма да има ваксинация на овце и кози, пикът на шарката е преминал</p>

Георги Тахов: Няма да има ваксинация на овце и кози, пикът на шарката е преминал

България Преди 1 час

От началото на седмицата не са регистрирани нови случаи на зараза

Какви имоти имат депутатите от 51-то НС?

Какви имоти имат депутатите от 51-то НС?

България Преди 1 час

Според данни на Евростат България е на второ място сред страните от ЕС по ръст на цените на жилищата на годишна база през второто тримесечие на 2025 г.

7 от най-страшните места в света

7 от най-страшните места в света

Любопитно Преди 1 час

От обладани острови до изоставени градове - това са някои от най-ужасяващите локации с мрачни истории

<p>Русия съобщи за голям успех в&nbsp;Източна Украйна</p>

Русия заяви, че е превзела още две села в Източна Украйна

Свят Преди 1 час

Руската ПВО е свалила през последното денонощие 8 управляеми авиационни бомби, три реактивни снаряда от американска система "Хаймарс" и 192 дрона

<p>Дамиано Давид и Дав Камерън се сгодиха</p>

След две години връзка: Дамиано Давид и Дав Камерън се сгодиха

Любопитно Преди 2 часа

Слуховете за връзката между двамата се появиха за първи път през септември 2023 г.

Голям пожар горя в унгарска рафинерия, Орбан реагира остро

Голям пожар горя в унгарска рафинерия, Орбан реагира остро

Свят Преди 2 часа

Премиерът на Унгария заяви, че се провежда разследване, но намекна за саботаж

Разбиха две наркобази при мащабна акция в София, 64 души са задържани

Разбиха две наркобази при мащабна акция в София, 64 души са задържани

България Преди 2 часа

Специализирана полицейска операция се провежда от началото на седмицата

Всичко от днес

От мрежата

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg
1

Отличиха Петър Терещенков като "спасител на есетрите"

sinoptik.bg
1

Повишен риск от атмосферно замърсяване

sinoptik.bg

„Изневерих в нощта преди сватбата“: Деми Мур с признание, което разтърси Холивуд

Edna.bg

Луната в Скорпион трансформира връзките ти! Готова ли си за дълбочина?

Edna.bg

Обрат за Лудогорец с попадение на Иван Йорданов

Gong.bg

Андрей Йорданов - амбиции и очаквания за дербито на Пловдив

Gong.bg

Мащабна акция в София: 64 задържани, разбити са две наркобази

Nova.bg

„Здравей, България" празнува 25 години в ефира на NOVA

Nova.bg