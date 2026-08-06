Край на двойното обозначаване в лева и евро: Какво се променя от 9 август

Промяната е предвидена в Закона за въвеждане на еврото в Република България

О т 9 август в България приключва едногодишният период на двойно обозначаване на цените в левове и евро. Това означава, че във всички търговски обекти, заведения, онлайн магазини и при предоставянето на услуги цените вече ще бъдат изписвани само в евро.

Най-важното накратко:

На 8 август приключва едногодишният период на задължително двойно обозначаване.

От 9 август официалните цени се показват в евро.

Левовата равностойност може да остане само по желание на търговеца и с информационна цел.

Плащанията продължават да се извършват единствено в евро.

Фиксираният курс 1 евро = 1,95583 лева не се променя.

Останалите левове могат да бъдат обменяни безсрочно и безплатно в БНБ.

Промяната е предвидена в Закона за въвеждане на еврото в Република България, според който двойното обозначаване започна на 8 август 2025 г. и приключва на 8 август 2026 г. Целта на тази мярка беше да улесни потребителите при прехода към единната европейска валута и да предотврати необосновано увеличение на цените.

Въпроси и отговори за еврото: Как ще разбера каква е промяната в цените?

Освен промяната в начина на изписване на цените, от 9 август се променя и институцията, която ще следи за евентуални нарушения.

КЗП поема изцяло контрола върху цените

От 9 август контролът върху необоснованото повишаване на цените преминава изцяло към Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Досега проверките се извършваха съвместно с Националната агенция за приходите (НАП), но след края на периода на двойното обозначаване ролите на двете институции се разделят.

НАП ще продължи да извършва проверки, но те ще бъдат насочени основно към укрити доходи, данъчни нарушения и спазването на данъчното законодателство, а не към наблюдение на цените.

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Къде ще подаваме сигнали

След 9 август гражданите, които смятат, че даден търговец е повишил необосновано цените или нарушава правилата за обявяването им, ще могат да подават сигнали директно до Комисията за защита на потребителите.

Сигналите, които вече са постъпили в НАП, няма да бъдат изгубени. Те ще бъдат препратени служебно към КЗП, която ще продължи работата по тях.

Кои са изключенията от двойното изписване на цените?

Какво отпада

С края на преходния период отпада задължението търговците да обозначават цените едновременно в левове и евро.

Това означава, че:

ценовите етикети в магазините ще бъдат само в евро;

ресторантите и заведенията ще показват цените единствено в евро;

онлайн магазините също ще публикуват цените само в европейската валута;

рекламните брошури, каталозите и промоционалните материали вече няма да съдържат двойно обозначение.

По този начин приключва една от основните мерки, въведени за улесняване на прехода към еврото.

Какво остава в сила

Въпреки отпадането на двойното обозначаване, законът продължава да защитава потребителите.

Остават в сила:

забраната за необосновано повишаване на цените;

задължението крайните цени да бъдат ясно и четливо обозначени;

контролът върху нелоялните търговски практики;

възможността гражданите да подават сигнали при съмнения за нарушения.

КЗП ще продължи да извършва проверки в магазини, ресторанти, аптеки, бензиностанции, хотели и онлайн търговци.

Какво означава това за потребителите

За повечето хора промяната няма да доведе до сериозни затруднения.

След една година, в която цените бяха обозначавани и в левове, и в евро, потребителите вече са имали възможност да свикнат с новата валута и да сравняват стойностите.

От 9 август обаче при пазаруване ще виждат само цената в евро.

Експертите съветват гражданите да продължат да следят внимателно стойността на стоките и услугите, да пазят касовите си бележки и при съмнения за необосновано поскъпване да сигнализират КЗП.

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Защо беше въведено двойното обозначаване

Двойното обозначаване на цените беше една от ключовите мерки за защита на потребителите при въвеждането на еврото.

В периода от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г. всички търговци бяха задължени да изписват цените както в левове, така и в евро. Целта беше гражданите по-лесно да се ориентират в новите стойности, да могат да сравняват цените и да се предотвратят спекулативни увеличения.

Подобен подход беше приложен и в други държави при присъединяването им към еврозоната и се счита за една от най-ефективните мерки за плавен преход към новата валута.

С края на този едногодишен период България навлиза в следващия етап от адаптацията към еврото – цените вече ще се изписват само в единната европейска валута, а контролът върху тях ще бъде съсредоточен в Комисията за защита на потребителите.

Още важна информация за еврото и детайли около употребата му можете да намерите на уебсайта на БНБ.