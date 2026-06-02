Кристин Лагард: Няма място за самодоволство, еврото трябва да стане по-силно

През 2025 г. еврото е съставлявало около 20% от валутните резерви в световен мащаб, в сравнение с 57% за долара

2 юни 2026, 14:04
Е вропа трябва да продължи да обединява капиталовите и банковите си пазари, за да засили международната роля на еврото Това заяви председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, предаде АФП.

В годишния доклад на ЕЦБ за международната роля на еврото Лагард отбеляза, че средствата за плащане стават все по-разнообразни на фона на нарастващите геополитически напрежения и иновации като стабилните криптовалути, което заплашва да остави валути като еврото на произвола на съдбата.

„Няма място за самодоволство. Силите на фрагментацията стават все по-изразени. За да се превърне еврото в истинска глобална международна валута, еврозоната трябва да изгради по-мащабни и по-дълбоки, по-ликвидни капиталови пазари“, каза Лагард.

Въпреки, че докладът посочва няколко случая, в които еврото е действало като валута убежище, поскъпвайки спрямо долара в периоди на пазарни сътресения, включително след обявяването на митата от президента на САЩ Доналд Тръмп миналата година, той отбелязва също, че единната европейска валута остава значително по-малко популярна в международен план от щатския долар.

Миналата година еврото е съставлявало около 20% от валутните резерви в световен мащаб, в сравнение с 57% за долара, което го поставя на второ място. Китайският юан също става все по-важен за световната търговия, се посочва в доклада, въпреки че остава по-малко използван от еврото.

Активността в китайската система за трансгранични междубанкови плащания (CIPS) също е нараснала с над една трета около началото на войната в Близкия изток, се отбелязва в доклада.

„Промените в глобалния геополитически пейзаж подчертават важността на по-силна международна роля за еврото. Има възможност еврото да засили своята глобална привлекателност – при условие че европейските политици създадат необходимите условия и превърнат думите в действия“, заяви още Лагард. 

