Михаела Доцова: Ще бъдат положени всички усилия за гарантиране на предвидим и прозрачен законодателен процес

З нам колко е важно за бизнеса държавата да бъде предвидима, затова в законотворческия процес ще бъдат положени усилия да бъдат чути мненията на всички заинтересовани страни, процесът на взимане на решения да бъде максимално прозрачен и предвидим, за да се дадат възможности и време бизнесът да изпълни задълженията си. Това заяви председателят на парламента Михаела Доцова в приветствието си на откриването на втория ден на Green Transition Forum 6.0.

В началото на своето изказване председателят на Народното събрание Михаела Доцова подчерта, че на 2 юни отбелязваме подвига на Христо Ботев, на всички четници, знайни и незнайни герои, отдали живота си за България. Тя припомни, че не трябва да пренебрегваме думите на Васил Левски, че от нас зависи да бъдем равни на другите европейски народи и допълни, че заветът, който ни беше оставен в борбата за нашето Освобождение, е следван и доказателство за това е, че ние сме горди членове на ЕС.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова подчерта, че трябва да се намали административната тежест. Когато държавниците определят правилата, по които икономиката ще действа, трябва предварително да се вслушват в потребностите, пречките и трудностите пред бизнеса, защото няма силна държава без силен бизнес, заяви тя.

"Именно силният бизнес е този, който ще предпостави ЕС като цяло и България в частност заедно да стоят гордо на световната сцена", добави председателят на парламента.

Михаела Доцова отбеляза, че програмата на правителството, която ще бъде представена скоро, предвижда държавата да създаде единен дигитализиран портал, в който с едно заявление с електронен подпис ще могат да бъдат сезирани всички административни органи. "Това е нещото, с което българският парламент ще се ангажира приоритетно", подчерта тя и добави, че то е насочено към осигуряване на по-стимулираща административна среда за малкия и средния бизнес.

"Тези правила ще важат и за големия бизнес, защото проблемите му са същите, но мащабите са различни", уточни председателят на Народното събрание.

"Регулацията е като монетата, тя има две страни – може да бъде тежест, но и опазване", подчерта Михаела Доцова.

"Такава е и политиката на ЕС като един от основните световни лидери, който поставя на политическата карта разговора за опазване на природата за бъдещите поколения, условия за намаляване на въглеродния отпечатък, за въвеждане на политика по декарбонизация", отбеляза тя.

Председателят на парламента посочи, че опазването на природата от десетилетия е част от принципа на устойчивото управление, но трябва да се проведе и разговор за спешността на действията за опазване на околната среда. ЕС беше един от първите, който постави в световен мащаб тази дискусия и тук регулацията вече има другата гледна точка – регулацията, която гарантира спазване на изискванията на европейската политика за ограничаване изменението на климата и за намаляване на въглеродните емисии, добави Михаела Доцова.

"ЕС и държавите членки трябва да бъдат достатъчно гъвкави, за да реагира на ситуации като сегашната, в която заради военни конфликти се създават предпоставки за рязко увеличаване на цените на петрола", подчерта председателят на парламента.

Според Михаела Доцова е важно в регулациите ЕС и държавите членки да успяват да дадат глътка въздух на бизнеса, за да може да се приспособи към новата ситуация и да се гарантира сигурно бъдещо развитие. "Във връзка с повишаването на цените на електроенергията всяка държава трябва да положи максимални усилия да помогне на бизнеса и тук се проявява спецификата на иновативните решения", отбеляза тя.

"На прага сме на нова индустриална революция, която предопределя икономиката да върви по съвсем нови правила, да се базира предимно и основно на предаване на данни, на изкуствения интелект, посочи председателят на парламента. Развитието на изкуствения интелект ще предпостави регионите да се борят, за да създадат предпоставки за трансфериране на данни и за обработката им", подчерта Михаела Доцова и добави, че тук е уникалното място на България да се пребори за централно място, което ще предопредели и централното място на ЕС в бъдещото развитие на новия вид икономика, а именно дигитализираната икономика.

Шестото издание на Green Transition Forum се провежда в София между 1 и 5 юни под мотото Europe’s Next Chapter – Competitive. Innovative. Secure. Тази година форумът e посветен на новата стратегическа програма на Европа, като ще се изследва как Европейският съюз може да превърне своите дългосрочни приоритети в реални действия - чрез засилване на конкурентоспособността, ускоряване на иновациите и гарантиране на сигурността в динамично променящия се глобален свят.