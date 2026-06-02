Любопитно

„Малко е страшно“: Бившата на Хю Хефнър проговори за тъмната страна на „Плейбой“

Бившата любима на Хю Хефнър, Холи Мадисън, разкрива шокиращи подробности за живота в имението на „Плейбой“. Пред Page Six тя споделя за хищниците в индустрията, липсата на хонорари в известното риалити и защо днес съжалява за някои признания

2 юни 2026, 13:13
Източник: Getty Images

Х оли Мадисън се върна към спомените за времето, прекарано в имението на „Плейбой“, като призна, че животът в прочутата къща понякога е бил „малко плашещ“.

Риалити звездата, която имаше връзка с покойния магнат Хю Хефнър от 2001 до 2008 г., сподели в ексклузивно интервю, че когато е решила да заживее там, първоначално е гледала на мястото като на „сигурно пристанище“.

„Разбира се, реалността се оказа много по-сложна от това“, добавя тя.

Мадисън, която е била едва на 21 години, когато се премества в имението и започва да излиза с Хефнър, разказва, че в развлекателната индустрия гъмжи от „хищници, които умишлено търсят млади и наивни момичета“. Авторката на бестселъри си спомня, че е била наясно с опасностите, които дебнат младите жени, и именно затова е вярвала, че домът на Хефнър ще бъде безопасно убежище за нея.

През годините в имението обаче Мадисън бързо научава „колко лесно хората могат да се обърнат един срещу друг“.

Това беше среда, в която всеки се грижеше единствено за себе си“, спомня си тя.

Днес Мадисън е водеща на документалната криминална поредица „Смъртоносна блондинка“ (Lethal Blondes), която се завръща с втори сезон. Проектът изследва реални случаи на убийства на млади жени, чиито амбиции в шоубизнеса са завършили трагично.

Мадисън признава, че открива много общо между себе си и историите на жертвите.

„Мисля, че винаги когато се занимаваш със секс индустрия или с по-еротичната страна на шоубизнеса, хората автоматично те осъждат и са готови с лека ръка да те отпишат“, отбелязва тя.

По време на връзката им Холи беше само една от многото официални приятелки на Хефнър. Тогава тя е в началото на 20-те си години, а той – между 70 и 80-годишен. През 2012 г. медийният магнат се жени за Кристъл Харис, която е с 60 години по-млада от него, и двамата остават заедно до смъртта му през 2017 г., когато той почина на 91-годишна възраст.

Мадисън споделя, че отлично знае какво е да бъдеш съдена заради предразсъдъци. Тя помни как в миналото мнозина са я смятали за „златотърсачка, която иска да задигне парите на Хефнър“.

„Макар че беше хубаво да живея в луксозна къща, истината нямаше нищо общо с това“, казва тя. „Бях просто очарована от него.“

Мадисън допълва, че се е вълнувала от възможностите, които този свят би могъл да ѝ разкрие, но никога не е била от жените, чиято цел е брак по сметка или източване на чужди банкови сметки.

Този бляскав на пръв поглед живот беше показан в риалити сериала „Момичетата от съседната врата“ (The Girls Next Door), който се излъчваше от 2005 до 2009 г. Поредицата проследяваше ежедневието на приятелките на Хефнър в имението.

„Никога не сме получавали никакви отчисления от авторски права за повторенията“, разкрива Мадисън, визирайки колежките си Бриджит Марквард и Кендра Уилкинсън. Тя добавя още един шокиращ детайл: „Всъщност, за снимките на първия сезон дори не ни платиха.“

Днес Холи е майка на две деца – 13-годишната Рейнбоу и 9-годишния Форест, от бившия ѝ съпруг Паскуале Ротела, с когото бяха женени между 2013 и 2019 г.

Вече напълно приела миналото си в „Плейбой“, звездата споделя, че единственото нещо, което истински я дразни днес, е когато името ѝ попада в медиите заради стари пикантни разкрития за интимния ѝ живот с Хефнър.

„Изобщо не предполагах, че това все още ще интересува някого. Децата ми вече порастват и е време да спра да говоря по тези теми“, категорична е тя.

Наскоро в медиите се появиха слухове, че тя има нова връзка с адвоката от Лас Вегас Стив Димопулос. На този въпрос Мадисън отговаря сдържано и с усмивка: „Така се говори“.

„Бих искала да опозная някого добре, например в продължение на година, преди останалият свят да разбере за това“, обяснява тя. „Всеизвестно е, че в миналото не правех най-добрия избор за мъже.“

Любопитно Преди 16 минути

Луиз Прагнел разказва за напрегнатите и комични моменти при рисуването на кралски особи и знаменитости – от проваления реверанс пред принцеса Ан и падащите стативи пред Кейт Мидълтън до внезапната блокада в гърба във фермата на Джереми Кларксън

Свят Преди 18 минути

Ник Томас-Саймъндс разказа за кражба на мобилен телефон и изчезнали чатове в разгара на политически скандал

Свят Преди 37 минути

Въпреки че освободи огромна енергия в атмосферата, парчето от космическата скала лежи на плитка дълбочина и е достъпно за търсачи на силни усещания

България Преди 37 минути

До 3 юни партии, коалиции и инициативни комитети трябва да представят информация за приходите и разходите си по време на предизборната кампания

Свят Преди 51 минути

През 2025 г. еврото е съставлявало около 20% от валутните резерви в световен мащаб, в сравнение с 57% за долара

Евростат: Инфлацията в еврозоната и България достига най-високо ниво от 32 месеца през май

България Преди 56 минути

Подпалиха две коли на бившия окръжен прокурор на Търговище Драгомир Сяров

България Преди 1 час

Сигналът за пожара е подаден на телефон 112 малко преди полунощ

България Преди 1 час

Съболезнования изказа и примата на българската музика Лили Иванова

Изкусната операция, която разплете убийство отпреди 42 години и доведе до присъди за двама братя

Свят Преди 1 час

Тайна полицейска операция използва семейна вражда, за да изправи пред правосъдието убийците на държавния служител Антъни Литлър

България Преди 1 час

Председателят на НС взе участие в шестото издание на Green Transition Forum в София

България Преди 1 час

Депутатите разглеждат на второ четене промените в удължителния закон за бюджета

Тръмп номинира Дъглас Холдър за посланик на САЩ в България

България Преди 2 часа

Към днешна дата временно изпълняващ длъжността е Мартин Макдауъл

Свят Преди 2 часа

Близо година след появата на зловещите слухове за кончината на кеч легендата Хълк Хоган, дъщеря му Брук Хоган разкрива шокиращи детайли. Тя сподели за липса на официални доклади, странни аномалии и неотговорени въпроси, които я измъчват

Свят Преди 2 часа

Бомбата е съвместима с F-16 и Mirage и може да поразява цели на голяма дистанция

Любопитно Преди 2 часа

Охранител на поп звездата бе нападнат от 31-годишен мъж, опитал се да разбие вратата на дома ѝ в Холивуд Хилс след седмици на тайно следене

България Преди 2 часа

Незаконните строежи не могат да бъдат узаконени автоматично, отбеляза Виктор Бузев

