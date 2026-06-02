„Малко е страшно“: Бившата на Хю Хефнър проговори за тъмната страна на „Плейбой“

Х оли Мадисън се върна към спомените за времето, прекарано в имението на „Плейбой“, като призна, че животът в прочутата къща понякога е бил „малко плашещ“.

Риалити звездата, която имаше връзка с покойния магнат Хю Хефнър от 2001 до 2008 г., сподели в ексклузивно интервю, че когато е решила да заживее там, първоначално е гледала на мястото като на „сигурно пристанище“.

„Разбира се, реалността се оказа много по-сложна от това“, добавя тя.

Мадисън, която е била едва на 21 години, когато се премества в имението и започва да излиза с Хефнър, разказва, че в развлекателната индустрия гъмжи от „хищници, които умишлено търсят млади и наивни момичета“. Авторката на бестселъри си спомня, че е била наясно с опасностите, които дебнат младите жени, и именно затова е вярвала, че домът на Хефнър ще бъде безопасно убежище за нея.

През годините в имението обаче Мадисън бързо научава „колко лесно хората могат да се обърнат един срещу друг“.

„Това беше среда, в която всеки се грижеше единствено за себе си“, спомня си тя.

Днес Мадисън е водеща на документалната криминална поредица „Смъртоносна блондинка“ (Lethal Blondes), която се завръща с втори сезон. Проектът изследва реални случаи на убийства на млади жени, чиито амбиции в шоубизнеса са завършили трагично.

Мадисън признава, че открива много общо между себе си и историите на жертвите.

„Мисля, че винаги когато се занимаваш със секс индустрия или с по-еротичната страна на шоубизнеса, хората автоматично те осъждат и са готови с лека ръка да те отпишат“, отбелязва тя.

По време на връзката им Холи беше само една от многото официални приятелки на Хефнър. Тогава тя е в началото на 20-те си години, а той – между 70 и 80-годишен. През 2012 г. медийният магнат се жени за Кристъл Харис, която е с 60 години по-млада от него, и двамата остават заедно до смъртта му през 2017 г., когато той почина на 91-годишна възраст.

Мадисън споделя, че отлично знае какво е да бъдеш съдена заради предразсъдъци. Тя помни как в миналото мнозина са я смятали за „златотърсачка, която иска да задигне парите на Хефнър“.

„Макар че беше хубаво да живея в луксозна къща, истината нямаше нищо общо с това“, казва тя. „Бях просто очарована от него.“

Мадисън допълва, че се е вълнувала от възможностите, които този свят би могъл да ѝ разкрие, но никога не е била от жените, чиято цел е брак по сметка или източване на чужди банкови сметки.

Този бляскав на пръв поглед живот беше показан в риалити сериала „Момичетата от съседната врата“ (The Girls Next Door), който се излъчваше от 2005 до 2009 г. Поредицата проследяваше ежедневието на приятелките на Хефнър в имението.

„Никога не сме получавали никакви отчисления от авторски права за повторенията“, разкрива Мадисън, визирайки колежките си Бриджит Марквард и Кендра Уилкинсън. Тя добавя още един шокиращ детайл: „Всъщност, за снимките на първия сезон дори не ни платиха.“

Днес Холи е майка на две деца – 13-годишната Рейнбоу и 9-годишния Форест, от бившия ѝ съпруг Паскуале Ротела, с когото бяха женени между 2013 и 2019 г.

Вече напълно приела миналото си в „Плейбой“, звездата споделя, че единственото нещо, което истински я дразни днес, е когато името ѝ попада в медиите заради стари пикантни разкрития за интимния ѝ живот с Хефнър.

„Изобщо не предполагах, че това все още ще интересува някого. Децата ми вече порастват и е време да спра да говоря по тези теми“, категорична е тя.

Наскоро в медиите се появиха слухове, че тя има нова връзка с адвоката от Лас Вегас Стив Димопулос. На този въпрос Мадисън отговаря сдържано и с усмивка: „Така се говори“.

„Бих искала да опозная някого добре, например в продължение на година, преди останалият свят да разбере за това“, обяснява тя. „Всеизвестно е, че в миналото не правех най-добрия избор за мъже.“