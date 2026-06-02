Прокурорският син се е сбил отново в затвора, искат по-тежък режим

П равосъдният министър Николай Найденов съобщи, че Васил Михайлов, известен в публичното пространство като прокурорския син, е участвал в сбиване в затвора в Бобов дол във вторник сутрин.

По думите на министъра това е третото нарушение на Михайлов от постъпването му в мястото за лишаване от свобода. Първото е било отказ да бъде тестван за употреба на алкохол при пристигането му в затвора, а останалите две са свързани със сбивания с други лишени от свобода, включително инцидента от днес.

Заради натрупаните нарушения ръководството на затвора е поискало промяна на режима за изтърпяване на наказанието му – от общ към по-тежък.

Проверки по случая „Баба Алино“

Николай Найденов коментира и казуса с т.нар. „град фантом“ в местността „Баба Алино“ край Варна.

„Министерство на правосъдието няма пряко отношение към незаконното строителство“, подчерта той в отговор на въпрос дали през последните години са постъпвали сигнали за незаконни строежи в района.

Министърът заяви, че по случая вече са установени всички собственици на имоти, както и нотариалните актове и нотариусите, участвали в сделките.

„Установили сме всички собственици, нотариални актове и нотариуси по случая „Баба Алино“. Изискани са всички обяснения и при наличие на виновно поведение то ще бъде санкционирано“, каза Найденов.

Той направи изявлението, след като поднесе цветя пред паметната плоча на Илия Цанов – служебен защитник на Ботевите четници, по повод Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България.

Ще бъдат проверени и нотариусите

По думите на министъра документите по казуса са преминали през Агенцията по вписванията, но са били изготвени въз основа на документи, предоставени от други институции.

„Документите са минали през Агенцията по вписванията, но те са изготвени на база документи от други институции“, обясни той и призова да бъде дадено време на контролните органи да извършат необходимите проверки.

Найденов посочи още, че ще бъдат проверени и нотариусите, осъществили нотариалните производства по сделките.

„Ще бъдат проверени и нотариусите, които са осъществили нотариалното производство, като материалите са предадени на съответните разследващи органи“, заяви министърът.

Той уточни, че проверките ще бъдат извършени от Инспектората към Министерството на правосъдието, като към момента не могат да бъдат разкрити повече подробности.

„Изискани са всички обяснения и при наличие на виновно поведение то ще бъде санкционирано“, подчерта още веднъж Николай Найденов.