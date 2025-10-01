Президентът, депутатите и патриархът почетоха успеха на националния ни отбор по волейбол (ВИДЕО/СНИМКИ)

Д адохте на обезверените вяра в нашите сили и надежда за бъдещето, каза президентът Румен Радев на Националния отбор по волейбол.

Държавният глава удостои с почетни плакети състезателите от отбора, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол. Награждаването е по повод спечелените сребърни медали и силното представяне на българския отбор на Световното първенство във Филипините.

"От няколко дни България е в плен на еуфорията", отбеляза президентът. "Всички изживяхме вашия победоносен път към върха на волейбола. Нещо повече – вие ни донесохте велика, обединяваща емоция, която ни припомни славното американско лято от Мондиал 1994 г.", каза той.

"Няма да се обърна към вас с „момчета“. Бяхте момчета, когато дойдохте тук преди две години след бронза в Катар. Днес в Гербовата зала приемам достойни български мъже, поели отговорност да отстояват честта на родината. Преди две години ви споделих, че сте лъч надежда за българския спорт. Днес мога да заявя, че вие сте лъча надежда, от който имаше нужда цяла България. Това, което постигнахте, е много повече от спортен триумф", каза Радев на волейболистите.

"С всяка извоювана точка извайвахте пред очите ни образа на една нова България – България, в която успяваш не с тарикатлък, схеми и послушание, а с труд, воля, дисциплина, интелект и отговорност. Помогнахте ни да вдигнем глава от дребнотемието и да видим, че е израснало едно невероятно силно и способно поколение, прелетяло над разделението и нихилизма, олицетворяващо възможния български триумф, който вярвам, че е въпрос на време. Поколение, което няма да се примири и да приеме, че България е обречена да живее в сянката на съмненията, а ще я води уверено към успеха", каза още Румен Радев.

"Успехът ви е грандиозен, но вие вече усещате, че с успеха идва и огромната отговорност. Не толкова свързана с нашите очаквания за следващи титли, а с факта, че погледите на хилядите български деца са вперени във вас. Те искат да растат като вас, да бъдат достойни като вас. Вярвам, че няма да предадете техните мечти", заяви президентът.

"Скъпи победители, от името на всички българи ви благодаря – за усилията, за вдъхновението, за достойнството и за победите. За вярата, че сме народ, способен да се обедини и да лети високо", каза още Румен Радев.

Националите подариха на президента фланелка с подписите на всички от отбора, както и волейболна топка.

"Когато се завърнахме в България, феновете ни дадоха много повече, отколкото ние на тях", заяви треньорът на Националния отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини.

"Това невероятно посрещане вчера, ме кара да си мисля, че феновете, деца, майки, бащи, възрастни хора – те ни дадоха много повече, отколкото ние на тях. Това, че нашите играчи се превърнаха в пример за българските деца и успяха да обединят българския народ, е нещо изключително и ще го помним цял живот", каза още Бленджини.

"Горди сме да носим флага и съм сигурен, че ще продължим да работим по този начин", заяви капитанът на Националния отбор по волейбол Алекс Грозданов на церемонията в президентската институция.

Искам да благодаря за цялата подкрепа, която получихме и за възможността точно ние да защитаваме честта на нашата прекрасна държава, каза още Грозданов.

С националния отбор по волейбол за мъже и треньорския щаб беше и председателят на Българската федерация по волейбол Любо Ганев.

"Много сме горди, че сме тук пред вас, че успяхме да сплотим цяла България, да изкараме хората по площадите, по улиците. Да дадем възможност на всички да видите тези успехи, които постигнахме. Ние ги постигнахме за вас, за България. Уверявам ви, че ще продължим да го правим", коментира Ганев.

След церемонията в президентската институция състезателите от националния отбор по волейбол отидоха и в Народното събрание.

Там депутатите ги приветстваха с ръкопляскания и ставане на крака в пленарната зала. Вицешампионите от Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините бяха посрещнати с хляб и сол в парламента.

Източник: БТА

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави спортистите ни. "За нас те са шампиони, заяви тя. Да им подарим по един плакет и да им пожелаем догодина златото да бъде в София", посочи тя.

Преди това народните представители гласуваха единодушно със 174 гласа "за" българските волейболисти, сребърни медалисти от Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, да бъдат допуснати в залата на българския парламент.

Заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев посочи, че тези момчета са станали великани, няколко дни са се борили и са побеждавали в името на България, и са ни накарали да се гордеем. "Техният успех е успех на всички български граждани", заяви той.

След това беше дадена почивка, за да може всички да се порадват на шампионите в Мраморното фоайе на Народното събрание.

А в Светия Синод волейболните ни шампиони бяха посрещнати от патриарх Даниил.

„Този успех не е случаен. Радостта, с която ви посрещат хората, е искрена. Вие показахте не само талант, но и единение, което е най-висшата добродетел – дар от Бога“, се обърна главата на Българската православна църква към спортистите ни.

Той постави акцент върху ценностите, които изграждат не само един силен отбор, но и едно достойно общество – смирение, подкрепа, споделена отговорност и благодарност. Даниил припомни, че „егоизмът не печели в колективната игра“, и че истинската победа идва тогава, когато се отдаде дължимото не само на личния труд, но и на всички, които допринасят – треньори, спонсори, съотборници, семейството, държавата и най-вече на Бога.

Патриарх Даниил изрази и своята още по-силна подкрепа към националите ни за в бъдеще с надеждата, че ще продължат да носят гордост и радост за страната.

От своя страна капитанът на националите ни Алекс Грозданов изрази благодарност за подкрепата на Негово Светейшество. "Преди всеки мач, докато минавахме с автобуса по улиците на Манила, виждахме много бездомни и бедни хора. Убеден съм, че всички си мислехме това, което минаваше и през моята глава. А именно как сме заслужили да се возим в автобус с конвой, всички да ни гледат и да ни ръкопляскат. Убеден съм, че този медал, който е наградата за цялата страна - е благодарение на цялата ни смиреност, която трябва да запазим".

Българският отбор се прибра на родна земя във вторник сутринта с правителствения самолет. Момчетата от волейболния ни трим минаха и на почетна обиколка в София, а последната им спирка беше площада пред храм-паметника "Александър Невски", където бяха посрещнати от стотици фенове.

България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, след като загуби на финала от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) на 28 септември. Така националният тим за втори път в историята си стана световен вицешампион, 55 години след Мондиала в София.