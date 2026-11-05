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Какво представлява Орденът на княгиня Олга, с който Украйна удостои Мелания Тръмп

Отличието е учредено през 1997 г. и се връчва за принос на жените към Украйна. Сред предишните му носителки са Нанси Пелоси и Кая Калас

5 ноември 2026, 14:57
Какво представлява Орденът на княгиня Олга, с който Украйна удостои Мелания Тръмп
Мелания Тръмп   
Източник: Getty Images
  • Украинският президент Володимир Зеленски награди първата дама на САЩ Мелания Тръмп с най-високата степен на Ордена на княгиня Олга за хуманитарната ѝ подкрепа и инициативите в защита на украински деца и граждани.
  • Отличието идва след шестдневното прекратяване на огъня в района на Олешки, което според украински представители е допринесло за евакуацията на близо 800 души и доставянето на хуманитарна помощ.
  • Белият дом съобщи, че Мелания Тръмп ще бъде домакин на представители на Русия и Украйна, а Зеленски изрази готовност да продължи сътрудничеството с нея за постигането на нови примирия.

Украинският президент Володимир Зеленски награди първата дама на САЩ Мелания Тръмп с Ордена на княгиня Олга за нейната „хуманитарна подкрепа“ за страната, предаде Newsweek.

С указ, издаден в понеделник, Мелания Тръмп беше отличена за „значителния си личен принос към хуманитарната подкрепа за Украйна, активната дейност в областта на правата на човека и благотворителните инициативи, насочени към спасяването на украински деца и граждани, засегнати от руската агресия, незаконно депортирани и принудително разселени от временно окупираните от Руската федерация територии на Украйна“.

Тя получи отличието първа степен, най-високата от трите възможни степени. Орденът е учреден през 1997 г., за да отличава приноса на жените към Украйна.

Награждаването идва, след като Белият дом обяви, че тази седмица първата дама ще бъде домакин на представители на Русия и Украйна. Това ще бъде първата среща между официални представители на двете воюващи държави след руската инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г.

Украински представители заявиха, че Мелания Тръмп е изиграла значителна роля за постигането на шестдневното прекратяване на огъня, което приключи през уикенда и позволи евакуацията на цивилни от окупирания от Русия град Олешки.

Володимир Зеленски награди Мелания Тръмп с орден "Княгиня Олга"

  • Какво представлява Орденът на княгиня Олга?

Бившият украински президент Леонид Кучма учредява отличието преди близо три десетилетия с цел да се отдаде по-голямо признание на жените в страната.

Орденът носи името на княгиня Олга, известна още като Олха, която през X век става владетелка на Киев като регент на малолетния си син Святослав след смъртта на съпруга си, княз Игор.

Тя укрепва контрола на Киев над управляваните от него територии, като потушава въстание на древляните, убили княз Игор.

Олга приема християнството, а по-късно е канонизирана и удостоена с титлата „Равноапостолна“. Тя осъществява финансови реформи, включително въвежда ясни правила за начина, по който трябва да се плащат и събират данъците.

Сред предишните носителки на Ордена на княгиня Олга са ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас и министър-председателката на Исландия Криструн Фростадотир, които получиха отличието по-рано тази година. През 2022 г. бившата председателка на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси също беше наградена за ролята си в „укрепването на междудържавното сътрудничество между Украйна и САЩ и подкрепата за суверенна, независима и демократична Украйна“.

Носителите на отличието получават знак, който се носи от лявата страна на гърдите. Орденът първа степен, който ще получи първата дама, е с овална форма, изработен е от сребро и изобразява княгиня Олга.

Как Мелания Тръмп накара великите лидери да изглеждат малки

  • Дейността на Мелания Тръмп в Украйна

Първата дама получи похвали за помощта си за договарянето на прекратяване на огъня в опустошения от войната район около украинския град Олешки. В изявление във вторник Белият дом заяви: „Г-жа Тръмп самостоятелно инициира взаимодействието между двете воюващи държави и постигна успех“.

„Това постижение бележи безпрецедентна дипломатическа инициатива на първа дама на САЩ“, се казва в изявлението.

Шестдневното прекратяване на бойните действия, от 27 октомври до 1 ноември, беше най-дългата пауза във военните действия от началото на руската инвазия. То беше организирано, за да помогне на жителите да се евакуират и да позволи доставянето на хуманитарна помощ в Олешки.

Според Белия дом Мелания Тръмп е изиграла ключова роля в посредничеството между украинския омбудсман по правата на човека Дмитро Лубинец и руската му колежка, комисаря по правата на човека Яна Лантратова.

След евакуацията през миналия уикенд Мелания Тръмп написа в публикация в X: „Мисията беше успешна, в региона беше доставена жизненоважна помощ, а близо 800 души получиха възможност да бъдат евакуирани“.

„От името на Америка изразявам признателността си към Русия и Украйна за лидерството и сътрудничеството им във връзка с прекратяването на огъня в Олешки. Надявам се Олешки да се превърне в основа за траен мир между двете държави“, заяви тя. 

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че би приветствал всяко следващо прекратяване на огъня и е готов отново да работи с Мелания Тръмп за постигането му.

„Ако първата дама може да го направи и да продължи да го прави, това би било много полезно. Много съм ѝ благодарен“, заяви Зеленски пред Fox News в понеделник. 

Източник: Newsweek    
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