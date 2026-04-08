8 април: Сватбата в Пианоре и медалът, който промени България

П ролетта на 1893 г. в Тоскана не прилича на нито една друга. Докато светът се подготвя за новия век, в една уединена вила близо до италианския град Лука, се кове бъдещето на младото Българско княжество.

На 8 април, сред благоуханието на цъфнали лимони и маслинови горички, във вила Пианоре се случва събитие, което ще извади страната ни от дипломатическата изолация и ще постави началото на нова династия.

Княз Фердинанд I Сакскобургготски, младият и амбициозен владетел на българите, полага клетва пред олтара, за да свърже живота си с принцеса Мария-Луиза Бурбон-Пармска.

Photographs of Prince Ferdinand of Bulgaria (later Tsar of Bulgaria) and Princess Marie Louise of Bourbon-Parma on their wedding day at the Villa Pianore in Lucca, Italy, 1893



Marie Louise died in 1899 from pneumonia, 9 years before Bulgaria was elevated into Kingdom pic.twitter.com/3HC13RMXCd — old royalty👑 (@oldroyalty1) May 5, 2025

Среща на две корони под италианското небе

Идеята на този брак е много по-голяма от личното щастие. Фердинанд, който управлява страна, все още неофициално призната от Великите сили, има отчаяна нужда от легитимност и наследници. Изборът на Мария-Луиза не е случаен. Тя е дъщеря на последния управляващ херцог на Парма – Роберто I, и носи в жилите си кръвта на Бурбоните.

За България това е мост към най-консервативните и влиятелни католически дворове в Европа. Самата венчавка в Пианоре е триумф на финеса. Принцесата, облечена в тежка коприна и обсипана с дантели, олицетворява смирението и достойнството, докато Фердинанд, винаги подчертано елегантен, излъчва увереността на човек, който знае, че току-що е спечелил най-важната дипломатическа битка в живота си.

Медалът от Пианоре: Вечният знак на една съдбовна дата

За да увековечи този момент на триумф, българският монарх поръчва нещо уникално – учредява се специален възпоменателен медал, останал в историята като „Пианорски медал“. Това не е просто поредното отличие, а интимен спомен за малцината избрани.

Изработен с изящно внимание към детайла, медалът изобразява профилите на двамата младоженци, гледащи към бъдещето. Раздаден на сватбените гости и на най-близките доверени лица, които придружават княза в Италия, този медал се превръща в символ на вярност към короната в едни бурни и несигурни времена.

Днес всеки оцелял екземпляр от него разказва историята за надеждата, с която България посреща своята първа княгиня.

След церемонията в Пианоре младата двойка не се отправя на безгрижен меден месец, а поема към София. За Мария-Луиза това е пътуване към непознатото – към една държава, която тепърва гради своя европейски облик.

Тя донася със себе си духа на западната аристокрация, изкуството и благотворителността, превръщайки се в първата „майка на нацията“ в най-новата ни история. Бракът в Пианоре се оказва стабилният фундамент, върху който Фердинанд изгражда своята дългогодишна власт.

Русия анексира Крим за първи път

На 8 април 1873 г. Русия анексира Крим, тогава Кримско ханство. С успеха си в Руско-турската война от 1768 – 1774 г. Руската империя, тогава под ръководството на Екатерина II Велика, завзема значителни територии северно от Черно море и придобива възможности за намеса в работите на Османската империя, най-вече на Балканите.



По време на войната османците претърпяват някои от най-тежките поражения в историята си, сред които битките при Чешме и Кахул (1770 г.). Руски войски, командвани от Александър Суворов, за пръв път преминават на юг от река Дунав. Като резултат от войната Русия получава достъп до Черно море, като заема слабонаселените степни области на днешна Южна Украйна, наречени Новорусия, където са основани градовете Одеса, Николаев, Екатеринослав (днес Днипро), Херсон.

Съгласно Договора от Кючук Кайнарджа, Силистренско (21 юли 1774 г.), с който се прекратява Руско-турската война от 1768 – 1774 г., Русия, използвайки неточен превод на договора на френски, който разпространява, опитва да си присвои правото да защитава интересите на християните в Османската империя.



Кримското ханство получава независимост от султана. През 1783 г. Русия анексира Кримското ханство. Османците се опитват да се противопоставят, но Руско-турската война от 1787 – 1792 г. е катастрофална за тях и те трябва да се примирят със загубата на Кримския полуостров.

Още събития на 8 април:

1820 г. – На остров Милос в Егейско море е открита статуята Венера Милоска.

1990 г. – излъчен е първият епизод на култовия сериал „Туин Пийкс“

1994 г. – Открито е тялото на Кърт Кобейн – вокалист на Нирвана, самоубил се в дома си три дни по-рано.

Родени:

1921 г. – роден е италианският тенор Франко Корели

1941 г. – родена е британската дизайнерка Вивиан Уестууд

1966 г. – родена е американската актриса Робин Райт („Форест Гъмп“, „Писмо в бутилка“, „Неуязвимият“, „Белият олеандър“, „Еверест“)

1968 г. – родена е американската актриса Патриша Аркет („Истински романс“, „Стигмата“)

Починали: