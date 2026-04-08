Петролът Брент скочи над 144 долара за барел за първи път

П етролът сорт Брент с незабавна доставка скочи над 144 долара за барел за първи път в историята, докато фючърсните договори с доставка след месец поевтиняват, предава Си Ен Ен.

Добиваният в северно море нефт, който е референтен за Европа, поскъпна до 144,42 долара за барел във вторник по данни на платформата "Платс".

Това е най-високата цена, регистрирана някога за така наречените "реални" барели.

"Платс" посочва, че поскъпването отразява "историческа нестабилност на пазара и прекъсвания на доставките".

Предишният рекорд за сорт Брент беше поставен през юли 2008 г., когато цените на енергийните ресурси скочиха рязко в началото на голямата финансова криза.

За разлика от фючърсите, които са договори за бъдеща доставка, незабавната доставка е обвързана с покупките на физически петрол от хранилищата и танкерите.

Фючърсите на сорт Брент поевтиняват днес в 0,5%, до 109,27 долара за барел с доставка след месец.

Огромната разлика показва в двете цени, че инвеститорите очакват сериозна краткосрочна криза с доставките на суровината.