Свят

Петролът Брент скочи над 144 долара за барел за първи път

Това е най-високата цена, регистрирана някога за така наречените "реални" барели

8 април 2026, 00:53
Петролът Брент скочи над 144 долара за барел за първи път
П етролът сорт Брент с незабавна доставка скочи над 144 долара за барел за първи път в историята, докато фючърсните договори с доставка след месец поевтиняват, предава Си Ен Ен.

Добиваният в северно море нефт, който е референтен за Европа, поскъпна до 144,42 долара за барел във вторник по данни на платформата "Платс".

Петролът скочи, идва ли шок с цените в България

Това е най-високата цена, регистрирана някога за така наречените "реални" барели.

"Платс" посочва, че поскъпването отразява "историческа нестабилност на пазара и прекъсвания на доставките".

Предишният рекорд за сорт  Брент беше поставен през юли 2008 г., когато цените на енергийните ресурси скочиха рязко в началото на голямата финансова криза.

За разлика от фючърсите, които са договори за бъдеща доставка, незабавната доставка е обвързана с покупките на физически петрол от хранилищата и танкерите.

Фючърсите на сорт Брент поевтиняват днес в 0,5%, до 109,27 долара за барел с доставка след месец.

Огромната разлика показва в двете цени, че инвеститорите очакват сериозна краткосрочна криза с доставките на суровината.

Източник: CNN    
Израел Иран война САЩ петрол
Тръмп и Иран сключиха примирие за две седмици, Израел се присъедини

Тръмп и Иран сключиха примирие за две седмици, Израел се присъедини

В Иран правят живи вериги за защита на електроцентрали и мостове

В Иран правят живи вериги за защита на електроцентрали и мостове

Ирански политолог: Тръмп е отчаян

Ирански политолог: Тръмп е отчаян

Китай и Русия наложиха вето в ООН на резолюция за Ормузкия проток

Китай и Русия наложиха вето в ООН на резолюция за Ормузкия проток

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

