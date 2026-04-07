Президентът Йотова призова за сдържаност в Близкия изток

"Призовавам всички страни, които участват в конфликта, да проявят разум, сдържаност и отговорност. Повече от всякога е необходимо да се върнем към основните принципи на международното право и дипломацията. Само така могат да бъдат намерени устойчиви решения".
Това каза президентът Илияна Йотова за войната в Близкия изток, съобщиха от Президентството.
Президентът Йотова с позиция за войната с Иран
"Нова ескалация на войната в Близкия изток означава още разрушения, човешки жертви и дълготрайна нестабилност, тежка световна хуманитарна и икономическа криза", подчерта Йотова.
Йотова разкритикува ЕК за "беглата" реакция на кризата в Близкия изток
"Хората очакват мъдрост, а не сила. Диалог, а не заплахи, мир, а не война. Очакват отговорно лидерство. Днес това е най-смелото решение", допълни държавният глава.