Любопитно

„Красива изненада“: Обри Плаза ще става майка за първи път

Актрисата Обри Плаза очаква първото си дете от Кристофър Абът тази есен. Щастливата новина за 41-годишната звезда идва година след загубата на съпруга ѝ, а феновете вече забелязаха прикритите ѝ визии по време на Седмицата на модата в Париж

8 април 2026, 09:49
Източник: Getty Images

О бри Плаза е бременна с първото си дете!

Източник потвърди пред изданието PEOPLE, че актрисата очаква първата си рожба от своя партньор Кристофър Абът. Бебето трябва да се появи на бял свят тази есен.

„Това беше прекрасна изненада след една изпълнена с емоции година“, споделя източникът, допълвайки, че двамата „се чувстват истински благословени“. Представител на Плаза също официално потвърди новината пред PEOPLE.

41-годишната Обри Плаза и 40-годишният Абът вече имат успешна история на професионално сътрудничество. Двамата работиха заедно по възраждането на офбродуейската постановка „Дани и дълбокото синьо море“, както и във филма „Черна мечка“ (Black Bear) от 2020 г. В момента Абът участва на Бродуей в новата адаптация на „Смъртта на търговски пътник“ от Артър Милър, където си партнира с Нейтън Лейн и Лори Меткалф.

Миналия месец Плаза – чийто съпруг, сценаристът и режисьор Джеф Баена, почина миналата година – бе забелязана да прикрива коремчето си, докато присъстваше на първия ред по време на Седмицата на модата в Париж.

На ревюто на Loewe звездата заложи на овърсайз кожено яке, съчетано с червен пуловер и боти. Актрисата демонстрира и друга свободна визия по време на представянето на Lacoste, където се появи с оранжева тениска с яка (поло шърт) и мини пола.

