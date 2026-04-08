Ракети срещу Израел и Бахрейн часове след примирието с Иран

Е ксплозии бяха чути тази сутрин в столицата на Бахрейн - Манама, броени часове след обявяването на двуседмично примирие между САЩ и Иран, предаде Франс прес.
"Спешните служби потушиха пожар в съоръжение, избухнал вследствие на иранска агресия", съобщи Министерството на вътрешните работи на Бахрейн в социалната мрежа "Екс".
Министерството уточни, че няма данни за пострадали.
Iran launches missile barrage towards Israel despite ceasefire agreement https://t.co/SoIjAkr1sB— ConservativeLibrarian (@ConserLibrarian) April 8, 2026
Междувременно Израел бе подложен на ракетен огън рано тази сутрин, след като САЩ и Иран обявиха спиране на огъня, предаде ДПА.
Израелският новинарски сайт "Уайнет" (Ynet) съобщи за удари срещу градовете Петах Тиква и Бней Брак. Малко по-късно в централната и в южната част на Израел бяха задействани сирените за въздушна тревога. Местни жители казват, че са чули силни експлозии.
Израелската армия заяви в "Телеграм", че системите ѝ за противовъздушна отбрана са задействани, за да отразят атаката.
Iran released an official statement shortly after US President Donald Trump announced a tentative ceasefire in the conflict. Tehran emphasised its key conditions. Full details here> https://t.co/WnqcXABYMQ pic.twitter.com/ZDgztb0WAi— Legit.ng | Leading the way (@legitngnews) April 8, 2026