Mасов бой в Хасково: Трима са ранени, а 7 арестувани

М асов бой между две враждуващи ромски фамилии в Хасково доведе до задържането на седем души и раняването на двама мъже и възрастна жена.

Инцидентът е станал пред блок 42 в квартал „Орфей“. Между семействата имало дългогодишна вражда, редица предишни сбивания и погром над автомобил пред блока.

Собственичката на потрошената кола, Севджан Мехмедали, разказа, че фамилията, която е предизвикала скандала, се самонастанила в необитаема къща в близост. Според нея те са създавали проблеми не само на нея и семейството ѝ, но и на целия блок.

„Били са конфликтни, не работят, прехранват се с кражби и многократно се бият с нашите роднини и съседи“, каза Севджан Мехмедали.

Тя твърди, че историята между двете фамилии включва и убийство – жена от другата фамилия преди време наръгала с нож и убила чичо ѝ.