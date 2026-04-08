Земетресение разлюля Румъния

З еметресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер беше регистрирано в сряда сутрин в сеизмичната зона Вранча, Източна Румъния, предаде телевизия Антена 3, като се позова на данни от Националния институт за изследване и развитие на физиката на Земята.

Земетресение с магнитуд 4,7 разлюля Вранча

Трусът е станал около 5:30 ч. местно време на около 56 км източно от Брашов и на дълбочина 147,7 километра.

Към момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.

Ново земетресение във Вранча

Сеизмичната зона Вранча е най-активният земетръсен район в Румъния и един от най-значимите в Югоизточна Европа. Тя се характеризира с т.нар. дълбоки земетресения, които често се усещат на големи разстояния, включително в България, Молдова и Украйна.

Вранча е известна с мощни трусове в миналото, като един от най-разрушителните е земетресението в Румъния от 1977 г., при което загиват над 1500 души и са нанесени сериозни щети, особено в Букурещ.

Земетресение с магнитуд 4,8 разлюля Румъния

Спецификата на района е, че дори сравнително по-слаби като магнитуд земетресения, но с голяма дълбочина, могат да бъдат усетени в широк периметър. Затова трусовете във Вранча се следят внимателно от специалистите, тъй като имат потенциал да засегнат голяма част от Балканския регион.