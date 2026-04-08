Тръмп срещу НАТО: Ще успее ли Рюте да усмири гнева на Вашингтон

8 април 2026, 09:08
Г енералният секретар на НАТО Марк Рюте ще се срещне днес с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, предаде Франс прес. Двамата ще разговарят, след като Тръмп обяви двуседмично прекратяване на огъня в Иран.

В рамките на визитата си в американската столица Рюте, който е в добри лични отношения с президента на САЩ, вероятно ще се опита да смекчи острите критики на Доналд Тръмп към съюзниците от алианса за отказа им да помогнат на Съединените щати и Израел в операцията им срещу Иран.

„Той идва да ме види в сряда. Той е страхотен човек. Генералният секретар е страхотен“, каза Тръмп по адрес на Рюте в понеделник. 

В хода на посещението си генералният секретар на НАТО ще разговаря и с държавния секретар Марко Рубио и министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Според представител на НАТО визитата на Рюте е била планирана отдавна, като разговорите ще обхванат договореностите между съюзниците за увеличаването на разходите за отбрана, приети на срещата на върха в Хага миналата година, под натиска на Доналд Тръмп. Очаква се в дискусиите между Марк Рюте и американския президент да бъдат включени също теми, свързани с напрежението с Иран и войната в Украйна.

Напрежението между европейските членки на НАТО и Тръмп осезаемо се покачи след началото на американско-израелската операция срещу Иран. Президентът на САЩ обвини Европа, че е „страхлива“ и не помага за отварянето на де факто блокирания от Иран Ормузки проток – ключов морски коридор, през който минават около 20% от световните доставки на петрол.

Прекратяването на огъня, договорено през нощта между САЩ и Иран с посредничеството на Пакистан, позволява на Техеран да отвори отново Ормузкия проток.

В четвъртък, като част от визитата си във Вашингтон, която ще продължи до 12 април, Марк Рюте ще изнесе реч и ще участва в панелна дискусия, организирана от Института на Фондация „Роналд Рейгън“. От петък до неделя той ще участва в годишната среща на групата „Билдерберг“, която събира европейски и северноамерикански политически и икономически лидери.

Гюров: 223 са арестуваните за купуване на гласове - почти колкото един парламент

Орбан предложил да бъде "мишката", помагаща на "лъва", в разговор с Путин

Иззеха над 600 тона храна без документи в Свиленград

„Красива изненада": Обри Плаза ще става майка за първи път

Примирие, но на каква цена: Светът вече гледа на САЩ по друг начин

Очаква ли се скок в цената на яйцата точно преди Великден

Тръмп: Примирието с Иран е „пълна победа", уранът ще бъде „напълно уреден"

Самолет "Спартан" транспортира черен дроб за 34-годишен пациент в София

След примирието: Пакистан кани САЩ и Иран на преговори

Спецакция срещу купуването на гласове в Русенско

Накратко: Подслушва ли ни телефонът или алгоритмите ни познават твърде добре?

В последния момент: Как се стигна до примирието с Иран и какво следва

Социалният министър се среща с ръководството на МВР в Хасково

