Засилен контрол за Великден: "Пътна полиция" следи за нарушители на пътя

МВР подготвя засилени мерки за сигурност в навечерието на предстоящите великденски празници, когато традиционно се наблюдава интензивен трафик в цялата страна. От Министерство на вътрешните работи съобщават, че е създадена специална организация за контрол по основните пътни артерии, както и в районите с повишено струпване на хора.

От „Пътна полиция“ ще бъдат разположени допълнителни екипи по най-натоварените пътища, включително магистралите и входно-изходните артерии на големите градове. Особено внимание ще се обръща на участъците, където традиционно се образуват задръствания заради засиленото пътуване около празничните дни. Целта е не само да се регулира движението, но и да се реагира бързо при възникване на инциденти или затруднения.

Паралелно с това полицейско присъствие ще има и в близост до православните храмове, където се очаква голямо струпване на вярващи по време на празничните богослужения. Органите на реда ще следят за обществения ред, безопасността на гражданите и безпроблемното протичане на службите.

Както припомня NOVA, през миналата година в контролните действия се включиха и немаркирани полицейски автомобили. Очаква се тази практика да продължи и сега, като целта е да се установяват по-ефективно нарушения, които трудно могат да бъдат засечени от стандартните патрули.

По време на проверките служителите на реда ще следят стриктно за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества. Засилен ще бъде и контролът върху спазването на ограниченията за скорост, използването на обезопасителни колани, както и техническата изправност на автомобилите.

От МВР апелират към всички водачи да бъдат внимателни и отговорни на пътя, да планират пътуванията си предварително и да избягват рисковото поведение зад волана, за да се гарантира безопасността на всички участници в движението по време на празниците.