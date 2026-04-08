Засилен контрол за Великден: "Пътна полиция" следи за нарушители на пътя

Служителите на реда проверяват дали водачите са седнали зад волана след употреба на алкохол и наркотици, както и спазват ли се ограниченията за скоростта

8 април 2026, 07:40
Накратко: Подслушва ли ни телефонът или алгоритмите ни познават твърде добре?
Социалният министър се среща с ръководството на МВР в Хасково
Мощен вятър и рязко застудяване: Жълт код в цяла България в сряда
Дават над 100 млн. евро за подпомагане на транспортния сектор
Президентът Йотова призова за сдържаност в Близкия изток
Откриха вещи на изчезналата жена от Ръжена
КС се произнесе за срока за и. ф. главен прокурор
Янкулов предложи дисциплинарно производство срещу Русинова

МВР подготвя засилени мерки за сигурност в навечерието на предстоящите великденски празници, когато традиционно се наблюдава интензивен трафик в цялата страна. От Министерство на вътрешните работи съобщават, че е създадена специална организация за контрол по основните пътни артерии, както и в районите с повишено струпване на хора.

От „Пътна полиция“ ще бъдат разположени допълнителни екипи по най-натоварените пътища, включително магистралите и входно-изходните артерии на големите градове. Особено внимание ще се обръща на участъците, където традиционно се образуват задръствания заради засиленото пътуване около празничните дни. Целта е не само да се регулира движението, но и да се реагира бързо при възникване на инциденти или затруднения.

Паралелно с това полицейско присъствие ще има и в близост до православните храмове, където се очаква голямо струпване на вярващи по време на празничните богослужения. Органите на реда ще следят за обществения ред, безопасността на гражданите и безпроблемното протичане на службите.

Както припомня NOVA, през миналата година в контролните действия се включиха и немаркирани полицейски автомобили. Очаква се тази практика да продължи и сега, като целта е да се установяват по-ефективно нарушения, които трудно могат да бъдат засечени от стандартните патрули.

По време на проверките служителите на реда ще следят стриктно за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества. Засилен ще бъде и контролът върху спазването на ограниченията за скорост, използването на обезопасителни колани, както и техническата изправност на автомобилите.

От МВР апелират към всички водачи да бъдат внимателни и отговорни на пътя, да планират пътуванията си предварително и да избягват рисковото поведение зад волана, за да се гарантира безопасността на всички участници в движението по време на празниците.

Източник: NOVA    
Засилен контрол за Великден: "Пътна полиция" следи за нарушители на пътя

Тази забравена история беше разказана отново от кралския писател Хюго Викърс в последния епизод на подкаста на списание HELLO! „A Right Royal Podcast"

Отдаваме почит не на личност, а на покаянието на една безименна жена, спомняме си и за предателството на Юда Искариот

Дулите за смърт разкриват седем ключови истини за края на жизнения път: от „терминалната яснота" до факта, че слухът е последното сетиво, което губим. Научете как подготовката и спокойното присъствие могат да превърнат страха в мирно сбогуване

Нови прогнози сочат висок риск от екстремен „супер Ел Ниньо", който може да счупи температурните рекорди до 2027 г. Феноменът заплашва с опустошителни суши в Азия и рекордна влажност, повишаваща риска от наводнения в глобален мащаб заради затоплянето

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Това е най-високата цена, регистрирана някога за така наречените "реални" барели

Официалната информационна агенция ИРНА показа хора, образували жива верига „в подкрепа на електроцентралите" в град Бушер

Протежетата на шеф Виктор Ангелов се справиха с нова тежка резервация

Ахмадян: Той иска иранците да възприемат по-сериозно заплахите му

Той беше хоспитализиран, след като получи инфаркт в петък сутрин

Споразумението беше постигнато с посредничеството на премиера на Пакистан

А „Катаиб Хизбула" освободи американската журналистка Шели Китълсън

Корабът се приближи на 6550 км от лунната повърхност

Днес в Съвета за сигурност на ООН представителите на 11 държави подкрепиха резолюцията, а двама се въздържаха

Планирани са негови концерти на 6 юни в „Гелредом" в Арнем, Нидерландия, както и на 11 юни на стадион „Велодром" в Марсилия

