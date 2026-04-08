„Куршумът само одраска носа му“: Невероятната история на жената, която почти уби Мусолини

В айълет Гибсън е била съвсем близо до това да промени хода на историята преди век, когато излиза от тълпата в Рим и стреля по фашисткия диктатор Бенито Мусолини. Куршумът само одрасква носа на италианския лидер. Тя се опитва да стреля втори път, но оръжието засича, съобщава BBC.

Полицията успява да я спаси от разярената тълпа, защото „поддръжниците на Мусолини вероятно са щяха да я убият“, разказва нейната правнучка Филипа Гибсън. Вайълет е затворена в Италия, преди да бъде депортирана в Англия, където е настанена в психиатрична институция в Нортхамптън. Там тя остава до смъртта си през 1956 г. От четирите документирани опита за убийство на Дучето, Вайълет е била най-близо до целта.

Филипа, която живее в Уелс, споделя, че леля ѝ произхожда от много богато и влиятелно политическо семейство. Баща ѝ е бил англо-ирландският аристократ барон Ашбърн, лорд-канцлер на Ирландия – най-високият правен пост в страната по онова време.

Вайълет е имала „типично възпитание за човек от нейната класа“, но се разбунтува срещу семейството си, приемайки католицизма и ставайки социалистка.

„Семейството изобщо не е било доволно, но са имали по-мек подход към Вайълет, отчасти защото тя е имала психични проблеми, но същевременно е била невероятно интелигентна жена“, разказва Филипа.

Вайолет заминава за Италия, където научава езика и се занимава с благотворителност. Тя обаче преминава през периоди на тежко влошаване на психичното си здраве. Претърпява нервен срив след внезапната смърт на годеника си, лежи в затвора за нападение с нож и прави опит за самоубийство.

Относно атентата, правнучката ѝ смята: „Мисля, че тя е виждала как се развива фашизмът на Мусолини, невероятната му жестокост и насилие. Убийството на социалистическия лидер Джакомо Матеоти от фашистка банда е едно от нещата, които я подтикват към това. Мотивацията ѝ е била отчасти политическа и отчасти религиозна – тя е искала да се принесе в жертва за важна кауза.“

На 7 април 1926 г., три години след началото на управлението на Мусолини, Вайолет извършва нападението.

„Тя е била само на 50 години, но е изглеждала много по-стара. Никой не е обърнал внимание на една дребна стара дама, която вади пистолет в непосредствена близост до него. Деляли са ги броени метри, но точно тогава той е обърнал главата си и куршумът само е закачил носа му“, обяснява Филипа.

След атаката британското правителство и семейството на Вайолет пишат на Мусолини, за да му благодарят и да го поздравят за оцеляването му, като акцентират върху нейната психическа нестабилност.

„Мусолини също набляга на това, защото не е искал да изглежда, че политически опонент е успял да се приближи толкова близо. Той оцелява при няколко атентата и това подхранва представата, че е непобедим, че е защитен от Бог и има мисия. В този смисъл опитът за убийство се оказва контрапродуктивен.“

Бенито Мусолини е екзекутиран от италиански партизани през 1945 г. при опит да избяга от настъплението на съюзниците.

Животът на Вайолет Гибсън вдъхновява песни, книги, пиеса и филма от 2021 г. „Вайолет Гибсън: Ирландката, която застреля Мусолини“. През 2022 г. в Дъблин беше открита паметна плоча в нейна чест.

Филипа Гибсън споделя, че макар да се възхищава на смелостта на леля си, тя не подкрепя политическото насилие. „Не бих подкрепила политическо убийство, това не е отговорът. Но се възхищавам на куража ѝ да даде живота си за това, в което вярва.“