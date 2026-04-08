Любопитно

„Куршумът само одраска носа му“: Невероятната история на жената, която почти уби Мусолини

Преди точно 100 години една ирландска аристократка е на милиметри от това да промени хода на световната история. Въоръжена с пистолет, тя стреля в лицето на фашисткия диктатор Бенито Мусолини, но съдбата решава друго

8 април 2026, 09:31
„Куршумът само одраска носа му“: Невероятната история на жената, която почти уби Мусолини
Източник: Getty Images

В айълет Гибсън е била съвсем близо до това да промени хода на историята преди век, когато излиза от тълпата в Рим и стреля по фашисткия диктатор Бенито Мусолини. Куршумът само одрасква носа на италианския лидер. Тя се опитва да стреля втори път, но оръжието засича, съобщава BBC.

Полицията успява да я спаси от разярената тълпа, защото „поддръжниците на Мусолини вероятно са щяха да я убият“, разказва нейната правнучка Филипа Гибсън. Вайълет е затворена в Италия, преди да бъде депортирана в Англия, където е настанена в психиатрична институция в Нортхамптън. Там тя остава до смъртта си през 1956 г. От четирите документирани опита за убийство на Дучето, Вайълет е била най-близо до целта.

Филипа, която живее в Уелс, споделя, че леля ѝ произхожда от много богато и влиятелно политическо семейство. Баща ѝ е бил англо-ирландският аристократ барон Ашбърн, лорд-канцлер на Ирландия – най-високият правен пост в страната по онова време.

Вайълет е имала „типично възпитание за човек от нейната класа“, но се разбунтува срещу семейството си, приемайки католицизма и ставайки социалистка.

„Семейството изобщо не е било доволно, но са имали по-мек подход към Вайълет, отчасти защото тя е имала психични проблеми, но същевременно е била невероятно интелигентна жена“, разказва Филипа.

Вайолет заминава за Италия, където научава езика и се занимава с благотворителност. Тя обаче преминава през периоди на тежко влошаване на психичното си здраве. Претърпява нервен срив след внезапната смърт на годеника си, лежи в затвора за нападение с нож и прави опит за самоубийство.

Относно атентата, правнучката ѝ смята: „Мисля, че тя е виждала как се развива фашизмът на Мусолини, невероятната му жестокост и насилие. Убийството на социалистическия лидер Джакомо Матеоти от фашистка банда е едно от нещата, които я подтикват към това. Мотивацията ѝ е била отчасти политическа и отчасти религиозна – тя е искала да се принесе в жертва за важна кауза.“

На 7 април 1926 г., три години след началото на управлението на Мусолини, Вайолет извършва нападението.

„Тя е била само на 50 години, но е изглеждала много по-стара. Никой не е обърнал внимание на една дребна стара дама, която вади пистолет в непосредствена близост до него. Деляли са ги броени метри, но точно тогава той е обърнал главата си и куршумът само е закачил носа му“, обяснява Филипа.

След атаката британското правителство и семейството на Вайолет пишат на Мусолини, за да му благодарят и да го поздравят за оцеляването му, като акцентират върху нейната психическа нестабилност.

„Мусолини също набляга на това, защото не е искал да изглежда, че политически опонент е успял да се приближи толкова близо. Той оцелява при няколко атентата и това подхранва представата, че е непобедим, че е защитен от Бог и има мисия. В този смисъл опитът за убийство се оказва контрапродуктивен.“

Бенито Мусолини е екзекутиран от италиански партизани през 1945 г. при опит да избяга от настъплението на съюзниците.

Животът на Вайолет Гибсън вдъхновява песни, книги, пиеса и филма от 2021 г. „Вайолет Гибсън: Ирландката, която застреля Мусолини“. През 2022 г. в Дъблин беше открита паметна плоча в нейна чест.

Филипа Гибсън споделя, че макар да се възхищава на смелостта на леля си, тя не подкрепя политическото насилие. „Не бих подкрепила политическо убийство, това не е отговорът. Но се възхищавам на куража ѝ да даде живота си за това, в което вярва.“

Източник: BBC    
Вайълет Гибсън Бенито Мусолини Опит за убийство Фашизъм Политическо насилие Психично здраве Рим Ирландска аристократка Социализъм Исторически събития
По темата

Жестоко убийство в гараж в Кокаляне, жертвата е намушкана на три места

Жестоко убийство в гараж в Кокаляне, жертвата е намушкана на три места

„Ако сърцето ви бие, ще ви намерим“: Секретният, неизползван досега инструмент на ЦРУ, открил сваления в Иран пилот

„Ако сърцето ви бие, ще ви намерим“: Секретният, неизползван досега инструмент на ЦРУ, открил сваления в Иран пилот

Mасов бой в Хасково: Трима са ранени, а 7 арестувани

Mасов бой в Хасково: Трима са ранени, а 7 арестувани

„Дано вдигне...“: Джей Ди Ванс се обади на Тръмп пред 5000 унгарци

„Дано вдигне...“: Джей Ди Ванс се обади на Тръмп пред 5000 унгарци

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Rimac: от модификация на старо BMW до доставката на най-скъпата част за i7

Rimac: от модификация на старо BMW до доставката на най-скъпата част за i7

carmarket.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 20 часа
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 20 часа
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 23 часа
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 23 часа
Последни новини

<p>Най-красивото Peugeot 308 досега</p>

Най-красивото Peugeot 308 досега

Технологии Преди 22 минути

Дизайнерският отдел на Peugeot е формиран от отличници, моделът наистина изпъква със своята визия, която вече допълва светещо лого отпред и още по-агресивни светлини

Мистерията Банкси: Уличният артист се венчал тайно в Лас Вегас за 145 долара

Мистерията Банкси: Уличният артист се венчал тайно в Лас Вегас за 145 долара

Любопитно Преди 26 минути

Мистериозният Банкси тайно се е оженил за Джой Милуърд в Лас Вегас още през 2006 г., разкрива брачен сертификат. Скромната церемония в неонов параклис е струвала само 145 долара, докато днес състоянието на артиста се оценява на 26 млн. долара

„Красива изненада“: Обри Плаза ще става майка за първи път

„Красива изненада“: Обри Плаза ще става майка за първи път

Любопитно Преди 43 минути

Актрисата Обри Плаза очаква първото си дете от Кристофър Абът тази есен. Щастливата новина за 41-годишната звезда идва година след загубата на съпруга ѝ, а феновете вече забелязаха прикритите ѝ визии по време на Седмицата на модата в Париж

Примирие, но на каква цена: Светът вече гледа на САЩ по друг начин

Примирие, но на каква цена: Светът вече гледа на САЩ по друг начин

Свят Преди 44 минути

Поразителното, провокативно изявление на Тръмп, само два дни след подобно грубо изискване в Truth Social, е безпрецедентно за съвременен американски президент. Това промени фундаментално начина, по който останалият свят гледа на САЩ

Очаква ли се скок в цената на яйцата точно преди Великден

Очаква ли се скок в цената на яйцата точно преди Великден

България Преди 46 минути

Производителите предупреждават за дългосрочни проблеми и все по-сериозна ориентация към външните пазари

Тръмп: Примирието с Иран е „пълна победа", уранът ще бъде „напълно уреден"

Тръмп: Примирието с Иран е „пълна победа", уранът ще бъде „напълно уреден"

Свят Преди 1 час

САЩ ще участват в осигуряването на корабоплаването в Ормузкия пролив, заяви още Доналд Тръмп, часове след като Вашингтон и Техеран постигнаха споразумение за примирие

Самолет "Спартан" транспортира черен дроб за 34-годишен пациент в София

Самолет "Спартан" транспортира черен дроб за 34-годишен пациент в София

България Преди 1 час

Органът е транспортиран между Габрово и София

След примирието: Пакистан кани САЩ и Иран на преговори

След примирието: Пакистан кани САЩ и Иран на преговори

Свят Преди 1 час

През последните седмици Исламабад постепенно се утвърди като дипломатически мост между Техеран и Вашингтон

Спецакция срещу купуването на гласове в Русенско

Спецакция срещу купуването на гласове в Русенско

България Преди 1 час

Паралелно с това са предприети действия за ограничаване на конвенционалната престъпност

Ракети срещу Израел и Бахрейн часове след примирието с Иран

Ракети срещу Израел и Бахрейн часове след примирието с Иран

Свят Преди 1 час

В същото време експлозии бяха чути в столицата на Бахрейн

Шефът на НАТО Марк Рюте и американският президент Доналд Тръмп

Тръмп срещу НАТО: Ще успее ли Рюте да усмири гнева на Вашингтон

Свят Преди 1 час

В рамките на визитата си в американската столица Рюте, който е в добри лични отношения с президента на САЩ, вероятно ще се опита да смекчи острите критики на Доналд Тръмп към съюзниците от алианса за отказа им да помогнат на Съединените щати и Израел в операцията им срещу Иран

Земетресение разлюля Румъния

Земетресение разлюля Румъния

Свят Преди 1 час

Трусът е станал около 5:30 ч. местно време на около 56 км източно от Брашов

Накратко: Подслушва ли ни телефонът или алгоритмите ни познават твърде добре?

Накратко: Подслушва ли ни телефонът или алгоритмите ни познават твърде добре?

България Преди 1 час

Мислите си, че смартфонът ви слуша, но истината е по-различна. Василена Василева разказва как предсказващите алгоритми анализират вашето местоположение, обкръжение и навици, за да познаят какво ще поискате, още преди да сте го изрекли на глас пред някого

В последния момент: Как се стигна до примирието с Иран и какво следва

В последния момент: Как се стигна до примирието с Иран и какво следва

Свят Преди 2 часа

Според експерти Китай играе ключова роля

Социалният министър се среща с ръководството на МВР в Хасково

Социалният министър се среща с ръководството на МВР в Хасково

България Преди 2 часа

Борбата срещу контролирания вот продължава

Кралица Елизабет II

Забравена история: Как кралица Елизабет II се озова в селски пъб през нощта

Любопитно Преди 2 часа

Тази забравена история беше разказана отново от кралския писател Хюго Викърс в последния епизод на подкаста на списание HELLO! „A Right Royal Podcast“

Всичко от днес

От мрежата

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Забравената нощ на кралицата: как Елизабет II почти пренощува в пъб

Edna.bg

Велика сряда – денят на избора между светлината и предателството

Edna.bg

Брахими: Христо Янев винаги успява да даде нещо повече на футболистите

Gong.bg

Симеоне към Гризман: Обичам те много, продължавай да се забавляваш

Gong.bg

Разследват жестоко убийство в гараж в Кокаляне, жертвата е намушкана на три места

Nova.bg

Тръмп: Китай е помогнал за примирието с Иран. Белият дом: Израел също се присъединява към него

Nova.bg