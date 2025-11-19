Осъдиха условно педофил, бил интимен със 7-годишно момиче в продължение на 4 години

О съдиха земеделец от Чешнегирово за блудство с дете, ненавършило 14 години. Блудството с малолетната започнало през 2020 и продължило до 2024 година.

За съвкупление с момиче, което на практика е дете, мъжът е бил с мярка за неотклонение "задържане под стража" от 12 март до 29 октомври тази година. Бил е изправен пред Районния съд в Асеновград, който му е дал 3 години условно с 48 месеца изпитателен срок. Трябва да заплати и разноските по делото, които са на стойност 2639 лева.

По информация на "24 Часа" малолетното момиче е било на 7-годишна възраст, когато започнало всичко.

Мъжът прекара 7 месеца в ареста, след което излезе на свобода.

Момичето живеело с родителите си в селото, но през март било изведено заради агресията, която майка му проявявала над малката си дъщеря. Често се случвало детето да набавя финансови средства, за да може жената да консумира алкохол.

Тъй като било малко, детето се сдобивало с парите от подсъдимия. Той също живеел в Чешнегирово и се познавал със семейството. Имал къща на два етажа, където момичето го посещавало всекидневно.

Понякога срещите им били няколко за един ден, друг път детето направо нощувало там.

Първият път, когато двамата осъществили полов акт, бил през 2020 г., когато момичето било на 7 години. Районният съд в Асеновград посочва, че това станало без заплахи и насилие - детето се съгласило, понеже му трябвали пари, а мъжът му дал. След това обаче интимните отношения между тях станали редовни. Случвало се почти всекидневно, като мъжът никога не ползвал предпазни средства.

В един момент момиченцето заживяло в дома на земеделеца, който през цялото време бил наясно с възрастта му.

На 10 януари т. г. детето, вече 11-годишно, било настанено в кризисен център. Там разказало на друго настанено момиче за случващото се с него в последните години. Научил и управителят, който уведомил отдел "Закрила на детето". Изготвената по делото съдебно-психиатрична и психологична експертиза доказва, че въпреки възрастта си пострадалото момиче възприемало събитията, има спомени и можело да ги възпроизвежда правилно.

Пред съда земеделецът си е признал.

Магистратите приемат, че престъплението е извършено умишлено. Първоначално определеното му наказание било 4 г. и 6 месеца, но след редукция с 1/3 заради признатата вина то е намалено на 3 години, а изпълнението му било отложено с изпитателен срок от 4 г. От окончателния размер ще бъдат приспаднати 7-те месеца, в които мъжът е бил задържан.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Окръжния съд в Пловдив.