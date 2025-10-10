България

Слънце, вятър и температури до 20°: Какво време ни очаква днес

Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в София – около 16°

10 октомври 2025, 06:30
Български триумф: Карлос Насар грабна златото с 222 кг рекорд

Бедствено положение в Русенско: Започна евакуация заради риск от скъсване на дига

Надежда Бобчева: 10 нови камиона ще чистят

Георг Георгиев: Сигурността на Балканите не е даденост, изисква сътрудничество

Европа се подготвя за варианта „Франкенщайн“ на COVID-19, какви са симптомите му

Столичният общински съвет отпуска 500 000 лв. за Европейското по волейбол през 2026 г.

Кризата с боклука: СОС гласува 9 млн. лева за

След смъртта на четирима в „Елените“ - прокуратурата разследва разрешителните за строеж

Д нес облачността над страната ще е променлива, на места по-често до предимно слънчево. Значителна ще е над планинските райони и над западната половина от страната, но само на отделни места в планините ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа умерен, в Западна България и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в София – около 16°.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, слабо ще се повишава.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 18°-20°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около два бала.

Над планините облачността ще е значителна, а високите върхове и откритите части ще бъдат в облачния слой. На места, главно в масивите в западната половина от страната, ще превали слаб дъжд, над 2000 метра – сняг. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.
  
В събота през страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение. Облачността ще е предимно значителна и на места, главно в Северна България и планините ще превали. Значителни количества не се очакват. Северозападният вятър ще се усили и дневните температури ще се понижат слабо – ще бъдат предимно между 14° и 19°, а сутрешните – между 7° и 12°. През нощта срещу неделя облачността бързо ще намалее и сутрешните температури ще се понижат, минималните ще са между 5° и 10°. В низините до обяд ще остане с ниска облачност, която след обяд ще намалява до предимно слънчево. Дневните температури ще се повишат.

Източник: БТА/НИМХ    
Прогноза за времето Температури Времето днес Времето през уикенда Облачност Вятър Планини Черноморие Дъжд София
Земетресение от 7,4 по Рихтер разтърси Филипините, предупреждение за цунами

Личните лекари искат двойно увеличение на таксата за преглед

10 октомври: Роден е човекът, спасил българските бежанци

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Porsche строи състезателна писта, преминаваща през сградата ѝ

Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 2 дни
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 2 дни
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 2 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 2 дни

Последни новини

Мениджър срещу служител: Разговорът за болничния, който всички обсъждат

Свят Преди 19 минути

"Не съм ученик…" - репликата, която разтърси интернет

Японски учени разгадаха една от най-трудните загадки на COVID-19 - „мозъчната мъгла"

Любопитно Преди 20 минути

Екип от университета в Йокохама за първи път идентифицира биологичните следи от това когнитивно разстройство, което затруднява милиони хора по света от началото на пандемията

Лидерът на йеменските хути: Ще следим дали Израел изпълнява споразумението с "Хамас"

Лидерът на йеменските хути: Ще следим дали Израел изпълнява споразумението с "Хамас"

Свят Преди 8 часа

Той подчерта, че движението трябва да остане в най-висока степен на бдителност и готовност

Трима арестувани по подозрение в терористичен заговор срещу белгийския премиер

Трима арестувани по подозрение в терористичен заговор срещу белгийския премиер

Свят Преди 8 часа

Младежите са били арестувани в Антверпен по подозрения за подготовка на "терористичен атентат от джихадистки тип срещу политици"

Тръмп: Заложниците от Газа ще бъдат освободени в понеделник или вторник

Тръмп: Заложниците от Газа ще бъдат освободени в понеделник или вторник

Свят Преди 9 часа

Очаква се "Хамас" да освободи 20-те живи заложници едновременно 72 часа след началото на прекратяването на огъня

Почина дъщерята на Пол Нюман - актрисата и продуцент Сюзън Кендъл

Почина дъщерята на Пол Нюман - актрисата и продуцент Сюзън Кендъл

Свят Преди 10 часа

Дъщерята на покойния Пол Нюман и първата му съпруга Джаки Уите е издъхнала вследствие на усложнения, причинени от хронични здравословни проблеми

<p>Ето какво пишеше в бележката, която Рубио подаде на Тръмп</p>

Ето какво пишеше в бележката, която Рубио подаде на Тръмп

Свят Преди 10 часа

Бележката даде известна представа за това как се управлява профилът на президента в социалните медии

Обезвредиха опасни боеприпаси в кв. "Бояна"

Обезвредиха опасни боеприпаси в кв. "Бояна"

България Преди 11 часа

По време на изкопни дейности в столичния квартал са открити гранати

<p>&quot;Дайте Нобеловата награда за мир на Доналд Тръмп, той я заслужава!&quot;</p>

Нетаняху: Тръмп заслужава Нобелова награда за мир

Свят Преди 12 часа

"Дайте Нобеловата награда за мир на Доналд Тръмп, той я заслужава!", написа израелският премиер

Чичо и племенник пребиха до смърт 63-годишен пастир в Пазарджишко

Чичо и племенник пребиха до смърт 63-годишен пастир в Пазарджишко

България Преди 12 часа

Случаят е от нощта срещу 3 октомври, когато двамата мъже посетили стопански двор в землището на Ракитово, където жертвата живеел и работел като пастир

Тръмп ще посети Израел в неделя

Тръмп ще посети Израел в неделя

Свят Преди 13 часа

Съобщението дойде, след като Тръмп обяви, че Израел и "Хамас" са се споразумели за примирие в Газа и освобождаване на заложници

Заради еврото: Правителството предлага 31 декември и 2 януари за почивни

Заради еврото: Правителството предлага 31 декември и 2 януари за почивни

България Преди 13 часа

Според финансовия министър Теменужка Петкова, обявяването на двата дни за почивни ще позволи извършването на ключови дейности по пренастройка и обновяване на финансови, административни и информационни системи

СОС прие създаването на дигитални билети и по-ниски цени на градския транспорт

СОС прие създаването на дигитални билети и по-ниски цени на градския транспорт

България Преди 13 часа

Ще бъде създадено мобилно приложение за градски транспорт, чрез което гражданите ще могат да закупуват билети

Кейт предупреди за „епидемията от отчуждение"

Кейт предупреди за „епидемията от отчуждение"

Свят Преди 13 часа

Кейт Мидълтън, майка на три деца – принц Джордж (12 г.), принцеса Шарлот (10 г.) и принц Луи (7 г.) – отбелязва, че предизвикателството е „особено остро" за бебетата и малките деца, родени в свят, потопен в цифрови технологии

Национален борд по водите

Националният борд по водите стартира уебстраница

България Преди 13 часа

Тя бе представена от заместник министър-председателя и председател на борда Атанас Зафиров

Приоритетите на българското правителство, ползите от пълноправното ни членство в Шенген и стъпките за успешно въвеждане на единната европейска валута в България от началото на следващата година бяха водещите теми на срещата на министър-председателя Росен Желязков с посланиците на държавите членки на Европейския съюз

Желязков и посланиците на страните от ЕС обсъдиха успешното въвеждане на еврото у нас

България Преди 14 часа

Домакин на срещата беше посланикът на Дания у нас Флеминг Стендер

Всичко от днес

