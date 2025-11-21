България

Служители на НОИ излязоха на протест

Недоволството е провокирано от неглижирането на проблемите в държавната администрация, посочват те

21 ноември 2025, 07:03
Откриха паметник на Захарий Стоянов до историческата сграда на Народното събрание

МОН представи рейтинга на университетите в България

"Възраждане" ще сезира КС за особения управител на "Лукойл"
Президентът на КНСБ: Организираме протест в понеделник

Важна промяна във валутните курсове от 1 януари

Водещи световни и български лекари се събират на конференция в София

Шефът на ДНСК: Част от „Негреско“ е построена върху река, жилищните сгради не са застрашени

Учител стигна до ареста и остана без кола след фалшиво положителен тест за наркотици

С лужителите на Националния осигурителен институт излязоха на протест в петък. Демонстрацията е на синдиката на административните служители "Подкрепа", които обявиха, че ще обхванат ключови държавни администрации в цялата страна.

С искане за достойни заплати: Административни служители готвят серия от протести

Недоволството е провокирано от неглижирането на проблемите в държавната администрация, недостатъчното заплащане на служителите и засилващата се вълна от публичен натиск и дискредитация срещу тях, предава NOVA.

В столицата служители блокираха сградата на НОИ.

Източник: NOVA

Работещи в НОИ в Бургас излязоха на протест, който ще продължи до 0:30 ч.

„Исканията ни са за 20% увеличение на заплатите, защото обещаните до 5% са изключително недостатъчни и обидни. Искаме да се вземат мерки относно нуждата от нови кадри, защото в нашата сфера има страшно текучество”, посочи експертът по осигуряването в отдел „Пенсии” Златина Георгиева.

По-късно се очаква протести да има и в други градове на страната.

Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

Първи с конкретни искания излязоха в четвъртък служителите на Националния статистически институт. Те настояват за осигуряването на допълнителни 2,5 милиона лева, които да бъдат използвани за увеличаване на заплати.

Източник: NOVA    
На първо четене: НС прие законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

Слънцето залезе за последно тази година за най-северния град в САЩ (ВИДЕО)

Расте броят на жертвите на удара в Тернопол

Журналист подаде жалба срещу Александър Вучич за участие в

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
