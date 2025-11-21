Служители на НОИ излязоха на протест

С лужителите на Националния осигурителен институт излязоха на протест в петък. Демонстрацията е на синдиката на административните служители "Подкрепа", които обявиха, че ще обхванат ключови държавни администрации в цялата страна.
С искане за достойни заплати: Административни служители готвят серия от протести
Недоволството е провокирано от неглижирането на проблемите в държавната администрация, недостатъчното заплащане на служителите и засилващата се вълна от публичен натиск и дискредитация срещу тях, предава NOVA.
В столицата служители блокираха сградата на НОИ.
Работещи в НОИ в Бургас излязоха на протест, който ще продължи до 0:30 ч.
„Исканията ни са за 20% увеличение на заплатите, защото обещаните до 5% са изключително недостатъчни и обидни. Искаме да се вземат мерки относно нуждата от нови кадри, защото в нашата сфера има страшно текучество”, посочи експертът по осигуряването в отдел „Пенсии” Златина Георгиева.
По-късно се очаква протести да има и в други градове на страната.
Първи с конкретни искания излязоха в четвъртък служителите на Националния статистически институт. Те настояват за осигуряването на допълнителни 2,5 милиона лева, които да бъдат използвани за увеличаване на заплати.
