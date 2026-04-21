21 април 2026, 17:16
Гюров: В градската прокуратура резултатът е 72:0
“Този път хората бяха повече от схемите. С това ще се запомнят тези избори. Дойдохме с мисията честен вот и нито за миг не отстъпихме, не се “прибрахме”, не казахме “това няма да можем да го направим”. Опитаха да ни уплашат с фалшиви новини, медии бухалки и обвинения по поръчка. Останахме изправени. И българските граждани го усетиха”.

Това заяви във Фейсбук служебният премиер Андрей Гюров.

“Видя се и в активността на изборите. Видя се и в доверието. 200% повече сигнали означава 200% признание, че правителството направи това, което се очакваше. Потвърдиха го и наблюдателите от ОССЕ и ПАСЕ. Дори партиите го признаха, макар и с половин уста. Да, в България може да има честни избори. Как обаче да гарантираме, че това не беше изключение?”, попита Гюров.

”Две трети от разследванията на МВР се удариха в стена от прокурори. В градската прокуратура резултатът е 72:0”, поясни служебният премиер и добави: ”72 души с имунитет - кандидати за парламента - уличени като брокери на вот. 0 със свалени имунитети. Това означава бойкот - и на разследването, и на възможността за възмездие. По-лошо, това означава, че тези търговци с партийно алиби могат да се върнат за следващите избори. А тогава този кабинет няма да го има”.

”Това не отменя направеното. Но показва къде е следващият проблем. И той трябва да бъде решен. Изборите минаха. Време е партиите да спрат да си правят кампания на гърба на служебния премиер и министрите. Пред тях са задачите. От тях се очакват решенията”, заключи Гюров.

