Гюров: МВР знае за 50 души с имунитет, готови да купуват гласове

"Здравейте. В последните часове от деня решението е у вас. МВР знае за 50 души с имунитет, които са в листите и сега са готови да излязат да купуват. Това е последният им шанс да влязат в парламента. МВР ги наблюдава и е готово да противодейства, но най-голямата сила е у вас".

Това обяви във видеообръщение във Фейсбук служебният премиер Андрей Гюров.

"Вие можете да ги спрете с гласа си. Така купеният и контролиран вот ще бъде неутрализиран. Кандев и Дечев разчитат на вас", посочи Гюров, визирайки главния секретар на МВР и служебния министър на вътрешните работи.

"В същото време върви ала-бала с говоренето за машините. Нека да сме наясно, че към този момент само 0,8% от машините са извън строя. Това означава, че машините работят, че алтернатива има и можете да гласувате спокойно. Правителството си свърши работата. Сега аз като премиер, министър Дечев и главният секретар Кандев разчитаме само на вас," добави Гюров.