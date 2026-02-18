Тежка катастрофа във Видинско: Загина 5-годишно дете

П етгодишно момиченце загина при тежка катастрофа на главен път Е-79 в района на село Ружинци. Пътният инцидент е станал във вторник привечер на кръстовище в селото.

По първоначална информация 30-годишен мъж от видинското село Горни Лом, правоспособен водач с четиригодишен стаж, не е спрял на знак „стоп“ и е отнел предимството на движещ се в посока Видин румънски товарен автомобил с прикачено полуремарке. Последвал тежък удар.

Пристигналият на място екип на Спешна помощ – Белоградчик е констатирал смъртта на пътуващото в лекия автомобил 5-годишно дете от село Горни Лом, предава NOVA.

Шофьорът на автомобила и 58-годишна пътничка са настанени за лечение във видинската болница, като жената е с опасност за живота. Друга пътничка – 33-годишна жена, е транспортирана от свой близък до болницата в Лом и след медицински преглед е освободена за домашно лечение.

Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача на товарния автомобил са отрицателни.

На мястото е извършен оглед от оперативна група. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Белоградчик.