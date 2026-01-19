След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия

В очакване на предсрочния вот: Кой ще бъде служебен премиер и ще влезе ли президентът в надпреварата

О чакват се окончателните данни на Националния център по заразни и паразитни болести, за да стане ясно кои други области ще последват съдбата на Варна и Добрич и ще обявят грипна епидемия.

„Аргументите са два - първо МОН ще покаже загриженост и независимо колко са процентите тя ще каже - ние се грижим за ученици и учители и там където са болни не може да има нормален учебен процес. Тук идва и вторият аргумент - откакто имаме дни по семейни причини, справките на РЗИ и РУО далеч не са верни - когато дете е болно, родителите му дават бележка по семейни причини - говорим за по леките случаи“, каза председателят на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров, цитиран от NOVA.

В област Добрич официално е обявена грипна епидемия за периода 19–25 януари, с включване на противоепидемични мерки като преминаване на учениците на дистанционно обучение и забрана на свиждания в болници и социални институции.

По-рано област Варна също въведе мерки срещу разпространението на грип и се премина към призоваване за дистанционно обучение поради нарастване на случаите.

Здравните инспекции отчитат силно разпространение и повишени нива на заболели от грип в редица райони, включително Силистра, Бургас, Хасково, Ямбол, Перник и София–област, които са в предепидемична обстановка с нарастващи инфекции, макар официална епидемия там да не е обявена към тази дата.