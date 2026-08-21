След трагедията в „Централен Балкан“: Задържаха заподозрян за отровените лешояди

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Полицията в Карлово е арестувала 36-годишен мъж, заподозрян за отравянето на лешояди край връх Ботев. Той е направил самопризнания, а разследващите са открили доказателства.

Броят на загиналите птици вече е 9, сред които редки черни и белоглави лешояди, както и Боев – първият брадат лешояд, освободен в България след десетилетия отсъствие на вида.

Случаят се разследва под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив, като всички материали са предадени на прокуратурата.

Отровиха пет лешояда в „Централен Балкан“

Полицията в Карлово арестува 36-годишен мъж за отравянето осем лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. В акцията са участвали и служители на Главна дирекция "Национална полиция".

Задържаният е направил самопризнания. Открити са доказателства за отравянето на лешоядите.

На 19 август от Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани“ съобщиха, че намерените мъртви птици вече са девет. Загиналите са двойка черни лешояди от Котленски Балкан, двойка черни лешояди от Врачански Балкан, един черен лешояд от Източни Родопи, Боев - първият освободен брадат лешояд в България след десетилетия отсъствие на вида, два белоглави лешояда и един гарван.

Разследването се води по досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Пловдив. Всички материали по случая са докладвани в прокуратурата.