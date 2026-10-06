Ескалация и сълзотворен газ: Напрежение в Прищина заради промени в закона за специализираните камари

В Прищина полицията използва сълзотворен газ срещу протестиращи в подкрепа на бивши командири на АОК, осъдени в Хага за военни престъпления.

До сблъсъците се стигна, след като демонстранти опитаха да блокират изходите на парламента, за да не позволят на депутатите да напуснат преди гласуването на промени в Закона за специализираните камари.

Основният политически спор е дали първо да бъдат приети промените в закона или да бъде избран нов президент, като конституционният срок за избора на държавен глава изтича на 6 октомври.

Сълзотворен газ в парламента на Косово, имало е и протест

В Прищина специални полицейски части използваха сълзотворен газ, за да разпръснат участниците в митинг в подкрепа на висши представители на Армията за освобождение на Косово (АОК), осъдени в Хага на няколко години затвор за военни престъпления.

Броят на демонстрантите продължава да расте, като все по-често се чуват взривове на пиротехнически средства. Полицейското присъствие е засилено на входовете и изходите на двора на парламента на Косово.

Има ранени сред участниците в протеста и случайни минувачи, а на място са изпратени и линейки.

До използването на сълзотворен газ се стигна, след като протестиращите се опитаха да блокират изходите, за да попречат на депутатите да напуснат парламента преди насроченото гласуване на промени в Закона за специализираните камари. Предлаганите изменения биха ограничили юрисдикцията на тези съдебни органи.

The Department of National Defence (DND) confirms with CityNews that two Canadian Armed Forces members have been arrested by Toronto police on charges related to organized crime, kidnapping, and the theft of firearms and weapons. https://t.co/JCR9sYTHjn — CityNews Toronto (@CityNewsTO) October 5, 2026

В понеделник вечерта приключи срещата между премиера на Косово и лидер на „Самоопределение“ Албин Курти и председателя на Демократическата партия на Косово (ДПК) Бедри Хамза. След разговорите не стана ясно дали двамата са постигнали споразумение за промените в Закона за специализираните камари и за избора на нов президент на Косово.

Срещата между Курти и Хамза се състоя, след като парламентът по принцип прие измененията в Закона за специализираните камари и след разногласия между „Самоопределение“ и ДПК дали те да бъдат гласувани на второ четене.

„Самоопределение“ настоява парламентът първо да избере нов президент на Косово, преди да пристъпи към второ четене на законовите промени, тъй като конституционният срок за това изтича във вторник, 6 октомври.

ДПК настоява първо да бъдат приети измененията в закона, а след това да бъде избран президентът.

🇽🇰 Police special forces have been deployed on the streets. Police arrested some pro-KLA protesters have been arrested. Some protesters reportedly been injured. https://t.co/IYpuDAOv4h — kos_data (@kos_data) October 5, 2026

Припомняме, че в понеделник с 91 гласа „за“, нито един „против“ и нито един „въздържал се“, косовският парламент прие на първо четене проектоизмененията и проектодопълнения на закона за Специалния съд за Косово, които бяха внесени в края на септември от опозиционната Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK), съобщи в. „Коха диторе“. В парламентарното заседание не се включиха представителите на опозиционния Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK).

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Чрез законовите промени ДПК се стреми да ограничи мандата на Специалния съд до разглеждане на престъпленията, посочени в доклада на специалния докладчик на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) Дик Марти от 2011 г., вследствие на който е създаден Специалният съд за Косово в Хага. В доклада на Дик Марти се твърди, че членове на АОК са били замесени в трафик на наркотици, отвличания и убийства, както и трафик на хора и органи в края на 90-те години на миналия век и началото на новото хилядолетие. Сред предложените от ДПК промени е също установяване на международен мониторинг на работата на Специалния съд, докато за военни престъпления – за каквито бяха осъдени бившите лидери на АОК – проектозаконът предвижда съдебни процеси в Косово.

На този фон лидерът на ДПК Бедри Хамза каза, че след одобряването на проектопромените в парламента неговата партия е готова за споразумение със „Самоопределение“. Очаква се той и Курти да се срещнат по-късно днес, отбелязва „Коха диторе“.