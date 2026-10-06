Сигнал за бомба в самолет в Турция: 142 души бяха евакуирани

С игнал за бомба в самолет, пътуващ от Анкара за Шанлъурфа, наложи евакуацията на 136 пътници и шестчленния екипаж. При последвалата проверка на борда обаче взривно устройство не е открито, съобщи турската държавна телевизия TRT Haber.

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Самолетът на турската авиокомпания AJet е излетял от Анкара в 19:00 часа. Сигналът за бомба е бил подаден чрез бележка, открита от екипажа на борда.

В 20:05 часа самолетът е кацнал на летище „ГАП“ (GAP) в Шанлъурфа. Районът около него веднага е бил отцепен, а на място са изпратени множество полицейски екипи.

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Пътниците и екипажът са били евакуирани, след което е започнало щателно претърсване на самолета при засилени мерки за сигурност.

След приключването на проверката валията на Шанлъурфа Хасан Шълдак съобщи, че на борда не е намерено взривно устройство.

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„Приключи претърсването на самолета за взривно устройство. Не е установено нищо необичайно“, заяви Шълдак, цитиран от TRT Haber.

По думите му след извършения анализ летище „ГАП“ отново е отворено за полети.