Представят новия Надзорен съвет на ББР

Н овият състав на Надзорния съвет на Българската банка за развитие (ББР) ще бъде представен във вторник.

Очаква се да бъдат обявени трима нови членове, предложени от министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

И тримата са с различен и взаимно допълващ се професионален опит. Един от новите членове има над 35 години професионален стаж, като повече от две десетилетия от кариерата му са преминали в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), съобщи NOVA.

Промените в Надзорния съвет идват, след като в средата на септември ББР одобри новия състав на Управителния съвет на финансовата институция.

В него влязоха Ангел Найденов, Костадин Каранлъков и Надя Кошинска.