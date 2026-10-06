Почина легендарният писател и политик лорд Джефри Арчър

Л орд Джефри Арчър, един от най-успешните британски писатели и бивш депутат от Консервативната партия, почина на 86-годишна възраст. Той е издъхнал „внезапно и спокойно“ в дома си, съобщи издателството му HarperCollins.

BREAKING: Lord Jeffrey Archer dies at 86. The bestselling author and politician died "suddenly and peacefully" at home, his publisher HarperCollins said. Read more ➡️ https://t.co/5txVZhiRvs https://t.co/wRcjL27yAC — Sky News (@SkyNews) October 5, 2026

Последният роман на Арчър - „Adam and Eve“, трябва да излезе на пазара във вторник, само ден след смъртта му.

Арчър беше депутат от Консервативната партия в продължение на пет години, а впоследствие заема поста заместник-председател на партията. Като писател той постига огромен международен успех, като книгите му са продадени в над 300 милиона екземпляра по света.

През 1992 г. е удостоен с пожизнена титла „лорд“.

В средата на 80-те години Арчър е сред висшите партийни фигури при тогавашния британски премиер Маргарет Тачър. Политическата му кариера обаче е прекъсната през 2001 г., когато е осъден и изпратен в затвора за лъжесвидетелстване и възпрепятстване на правосъдието.

Съдебно жури установява, че Арчър е излъгал по дело за клевета, което самият той е завел срещу вестник „Daily Star“ 13 години по-рано. Тогава той получава обезщетение от 500 000 британски лири.

Арчър е освободен от затвора през 2003 г. и се завръща в Камарата на лордовете, където остава до оттеглянето си през 2024 г.

„Огромен шок“

Лидерът на Консервативната партия Кеми Бейдънок определи смъртта на Арчър като „огромен шок“.

„Изключително натъжена съм да чуя тази новина. Той ми изпрати прекрасно съобщение едва тази сутрин и винаги беше голям източник на лична подкрепа и насърчение за мен. Не мога да повярвам, че вече го няма“, каза тя.

От HarperCollins съобщиха, че Арчър е присъствал на среща с читатели в Лондон в неделя - само ден преди смъртта си.

Телевизионният водещ и писател Гайлс Брандрет, който също е бил на събитието, написа в социалните мрежи, че само ден по-рано е участвал в представяне с Арчър по повод новия му роман.

„Той каза, че това ще бъде последната му книга“, разказа Брандрет.

По думите му Арчър е бил в „прекрасна форма“ и е получил топъл прием от публиката. „Беше забавен, увлекателен и самоироничен - страхотен разказвач до самия край“, написа той.

Почит към писателя отдаде и бившият британски министър Надим Захауи, който го определи като „изключителен човек“.

„Дарбата му да разказва истории беше съчетана с остроумие, топлота и безгранична енергия. Животът никога не беше скучен в компанията на Джефри“, каза Захауи.

Кейт Елтън, редактор на Арчър и главен изпълнителен директор на HarperCollins UK, определи работата си с него като „една от големите привилегии в професионалния ми живот“.

„Той беше майстор на разказа и мечта за всеки редактор - изключително трудолюбив, напълно отдаден на това да преработва ръкописа отново и отново, докато всяка дума стане възможно най-съвършена, и истински защитник на екипната работа, която стои в основата на доброто издателство“, каза Елтън.