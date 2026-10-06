Свят

Почина легендарният писател и политик лорд Джефри Арчър

Авторът на над 300 милиона продадени книги е издъхнал „внезапно и спокойно“ у дома. Последният му роман излиза само ден след смъртта му

Василена Василева Василена Василева

6 октомври 2026, 07:05
Почина легендарният писател и политик лорд Джефри Арчър
Източник: Getty Images

Л орд Джефри Арчър, един от най-успешните британски писатели и бивш депутат от Консервативната партия, почина на 86-годишна възраст. Той е издъхнал „внезапно и спокойно“ в дома си, съобщи издателството му HarperCollins.

Последният роман на Арчър - „Adam and Eve“, трябва да излезе на пазара във вторник, само ден след смъртта му.

Арчър беше депутат от Консервативната партия в продължение на пет години, а впоследствие заема поста заместник-председател на партията. Като писател той постига огромен международен успех, като книгите му са продадени в над 300 милиона екземпляра по света.

През 1992 г. е удостоен с пожизнена титла „лорд“.

В средата на 80-те години Арчър е сред висшите партийни фигури при тогавашния британски премиер Маргарет Тачър. Политическата му кариера обаче е прекъсната през 2001 г., когато е осъден и изпратен в затвора за лъжесвидетелстване и възпрепятстване на правосъдието.

Съдебно жури установява, че Арчър е излъгал по дело за клевета, което самият той е завел срещу вестник „Daily Star“ 13 години по-рано. Тогава той получава обезщетение от 500 000 британски лири.

Арчър е освободен от затвора през 2003 г. и се завръща в Камарата на лордовете, където остава до оттеглянето си през 2024 г.

  • „Огромен шок“

Лидерът на Консервативната партия Кеми Бейдънок определи смъртта на Арчър като „огромен шок“.

„Изключително натъжена съм да чуя тази новина. Той ми изпрати прекрасно съобщение едва тази сутрин и винаги беше голям източник на лична подкрепа и насърчение за мен. Не мога да повярвам, че вече го няма“, каза тя.

От HarperCollins съобщиха, че Арчър е присъствал на среща с читатели в Лондон в неделя - само ден преди смъртта си.

Телевизионният водещ и писател Гайлс Брандрет, който също е бил на събитието, написа в социалните мрежи, че само ден по-рано е участвал в представяне с Арчър по повод новия му роман.

„Той каза, че това ще бъде последната му книга“, разказа Брандрет.

По думите му Арчър е бил в „прекрасна форма“ и е получил топъл прием от публиката. „Беше забавен, увлекателен и самоироничен - страхотен разказвач до самия край“, написа той.

Почит към писателя отдаде и бившият британски министър Надим Захауи, който го определи като „изключителен човек“.

„Дарбата му да разказва истории беше съчетана с остроумие, топлота и безгранична енергия. Животът никога не беше скучен в компанията на Джефри“, каза Захауи.

Кейт Елтън, редактор на Арчър и главен изпълнителен директор на HarperCollins UK, определи работата си с него като „една от големите привилегии в професионалния ми живот“.

„Той беше майстор на разказа и мечта за всеки редактор - изключително трудолюбив, напълно отдаден на това да преработва ръкописа отново и отново, докато всяка дума стане възможно най-съвършена, и истински защитник на екипната работа, която стои в основата на доброто издателство“, каза Елтън.

Редактор: Василена Василева
Източник: Sky News    
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