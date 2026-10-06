Президентски избори

Илияна Йотова: Ще работя за Коалиция за мир в Украйна

Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев над два часа разговаряха с граждани във Варна

6 октомври 2026, 08:05
Илияна Йотова: Ще работя за Коалиция за мир в Украйна

В нашата страна има много войнолюбци. Аз не съм от тях, затова фокус в изказването ми пред Общото събрание на ООН беше мирът. Не ни трябва Коалиция на желаещите за Украйна, трябва ни Коалиция за мир в Украйна и аз ще работя за нея, ще работя България да има силен глас за мирни преговори. Докато съм президент и ако ми гласувате доверие, нито един български войник няма да отиде в Украйна. Тези думи на кандидата за президент Илияна Йотова предизвикаха одобрителните аплодисменти на хората, препълнили Юнашкия салон във Варна. 

Йотова акцентира върху нарастващото значение на Черно море за сигурността не само на тази част на Европа, но и на целия континент – тема, която също постави в изказването си в ООН. Тя посочи още, че най-важният продоволствен коридор за Азия и най-вече за Африка минава през Черно море. Ако бъде възпрепятствано безопасното корабоплаване, това може да задълбочи глада в Африка и да предизвика още мигрантски потоци към Европа. Кандидатът за президент призова черноморските държави да подпишат меморандум за безопасно плаване в Черно море. 

Илияна Йотова подчерта, че винаги е работила за външна политика с гръбнак. „Опитът ми в Европа ме научи, че те уважават, когато защитаваш добре подготвена и аргументирана позиция, зад която стои интересът на народа. А не послушно да вдигаш ръка за одобрение“, заяви кандидатът за президент. 

Илияна Йотова се обърна към варненци с думите: Много надежди, планове, огромна енергия са свързани с Варна. Тя изтъкна, че в следващите години оттук ще минат най-важните за Европа проекти – инфраструктурни, енергийни, дигитални. Кандидатът за президент подчерта, че с подкрепата на институциите Варна ще създава бъдеще и все повече млади хора ще искат да свържат съдбата си с града. 

Илияна Йотова и Кирил Вълчев заявиха пред варненци, че ще работят за възстановяването на доверието в институциите, в държавата, която закриля своите граждани. Ще работят, за да възстановят разкъсаните връзки между хората. Те бяха категорични, че по важните за България въпроси трябва да има разговор между всички институции и хора и да се постига съгласие. Кандидатът за президент подчерта, че страната ще излезе от кризата със стабилното мнозинство и правителството на Румен Радев, което има дълъг хоризонт пред себе си, за да решава трупани с години проблеми. 

България трябва да се води от хора, които не знаят покой. Такъв човек е г-жа Йотова. Политик с опит и мисия за България. Така Кирил Вълчев определи Илияна Йотова, като посочи, че стремежът ѝ за търсене на съгласие е сред основните причини той да приеме поканата ѝ да се кандидатира за вицепрезидент. По думите му съгласието между институциите трябва да се търси основно по въпроса как повече хора да виждат перспектива в България и да искат тук да създават семействата си, как повече българи в чужбина да искат да се върнат в Родината. 

Да заявят своята подкрепа за кандидатпрезидентската двойка бяха дошли министърът на туризма Илин Димитров, представители на местната власт, на „Прогресивна България“, на БСП.

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