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„Не знам какво е, но е много добро“: Тръмп разреши на всички американци да купуват „червен“ дизел

Президентът подписа изпълнителна заповед за горивото, което обичайно се използва за селскостопански машини и извънпътни превозни средства

6 октомври 2026, 08:09
Американският президент Доналд Тръмп показва указа, с който разрешава свободната продажба на "червен" дизел в САЩ, на митинг в Гранд Айлънд, щата Небраска, 5 октомври 2026 г.
Американският президент Доналд Тръмп показва указа, с който разрешава свободната продажба на "червен" дизел в САЩ, на митинг в Гранд Айлънд, щата Небраска, 5 октомври 2026 г.   
Източник: БТА
  • Тръмп подписа заповед, позволяваща на американците да купуват „червен“ дизел с данъчни облекчения.
  • Той заяви на митинг в Небраска, че мярката ще позволи на всеки да купува горивото.
  • Решението идва на фона на рекордни цени на горивата в САЩ, свързвани от АФП с войната в Иран.

Тръмп с бомбастична новина за Европа

Американският президент Доналд Тръмп подписа днес изпълнителна заповед, с която разрешава на всеки американец да купува дизелово гориво, освободено данъци, което обикновено е предназначено за селскостопански машини и други извънпътни превозни средства, предаде Франс прес.

Тръмп подписа заповедта на сцената по време на митинг в Небраска като заяви, че тя "ще позволи на всеки да купува "червен" дизел, освободен от данъци“.

Червеният дизел, или дизеловото гориво за непътна употреба, е гориво, оцветено в червен цвят, което показва, че се ползва с данъчни облекчения.

Президентът републиканец призна, че не знае какво е това гориво.

"Не знам какво е, но няма значение, предполагам, че е много добро", пошегува се той пред тълпата.

Цените на бензиностанциите в САЩ достигнаха рекордни нива заради войната в Иран, което оказва натиск върху Републиканската партия само няколко седмици преди междинните избори на 3 ноември, отбелязва АФП.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
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