„Не знам какво е, но е много добро“: Тръмп разреши на всички американци да купуват „червен“ дизел

- Тръмп подписа заповед, позволяваща на американците да купуват „червен“ дизел с данъчни облекчения.
- Той заяви на митинг в Небраска, че мярката ще позволи на всеки да купува горивото.
- Решението идва на фона на рекордни цени на горивата в САЩ, свързвани от АФП с войната в Иран.
Тръмп с бомбастична новина за Европа
Американският президент Доналд Тръмп подписа днес изпълнителна заповед, с която разрешава на всеки американец да купува дизелово гориво, освободено данъци, което обикновено е предназначено за селскостопански машини и други извънпътни превозни средства, предаде Франс прес.
Тръмп подписа заповедта на сцената по време на митинг в Небраска като заяви, че тя "ще позволи на всеки да купува "червен" дизел, освободен от данъци“.
President Trump signs an executive order removing red dye diesel requirements, a tax-free type of diesel reserved for certain off-roading cars. By lifting the requirements anyone who drives a diesel-powered vehicle can purchase it. https://t.co/T9aCKSmqFd— CSPAN (@cspan) October 6, 2026
Червеният дизел, или дизеловото гориво за непътна употреба, е гориво, оцветено в червен цвят, което показва, че се ползва с данъчни облекчения.
Президентът републиканец призна, че не знае какво е това гориво.
Trump signs order opening tax-free red-dyed diesel to all buyers as fuel costs bite https://t.co/njvcS5CS3C— investingLive (@investingLive_) October 6, 2026
"Не знам какво е, но няма значение, предполагам, че е много добро", пошегува се той пред тълпата.
Цените на бензиностанциите в САЩ достигнаха рекордни нива заради войната в Иран, което оказва натиск върху Републиканската партия само няколко седмици преди междинните избори на 3 ноември, отбелязва АФП.
Aiming at fuel costs, Trump opens tax-exempt ‘red dye’ diesel to all drivers https://t.co/SBUvb67f8d— NBC DFW (@NBCDFW) October 6, 2026