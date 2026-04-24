След трагедията край край Малко Търново: Награждават полицая, спасил хора от автобуса

Разкриха подробности защо синът е разчленил баща си в Пловдив

"Тренд": Високата активност на изборите е знак за промяна в обществото

Дете с аутизъм изчезна за секунди във Варна, открито е за по-малко от час

Обрат във времето: Слънце и до 21 градуса в петък

Избраните от две листи депутати, решават от коя да влязат в в 52-рото НС

Родители със сигнал за бити, заключвани и тормозени деца в детска градина в Павликенско

Г раничният полицай Ивелин Арабаджиев, който в сряда с риск за живота си помогна на десетки пътници да излязат от катастрофиралия украински автобус край ГКПП „Малко Търново”, днес ще бъде награден.

Нелепа смърт: Двама загинали и ранени - автобус без гориво тръгна назад и прегази пътниците си край Малко Търново

Областният управител на Бургаска област Добромир Гюлев ще му връчи благодарствена грамота за проявената смелост в критичната ситуация.

Двама от общо 8 ранени пътници при катастрофата остават за лечение в университетската многопрофилна болница в Бургас. Едната от пациентките е в отделението по неврохирургия, заради удар в главата, а друга жена е настанена в първа хирургия, където се наблюдава заради наранен гръден кош, съобщи NOVA.

Разкриха състоянието на жените, оцелели при фаталния инцидент с украинския автобус

Няма опасност за живота на пострадалите, но наблюдението върху тях ще продължи още два-три дни, казват лекарите.

Тежкият инцидент се случи рано сутринта на 22 април в непосредствена близост до граничния пункт край Малко Търново. Автобус с украинска регистрация, превозващ общо 39 души (36 пасажери, двама шофьори и стюард), закъсва на пътя в посока Турция, вероятно поради липса на гориво.

Граничен полицай спаси хора от катастрофиралия край Малко Търново автобус

Докато пътниците, предимно жени и деца, са извън превозното средство, се разиграва истински кошмар. Автобусът внезапно тръгва на заден ход, прегазва част от хората намиращи се отзад, след което пропада в дълбоко и изключително стръмно дере. По време на инцидента двамата шофьори са били извън машината.

Трагедията отне живота на двама души на място, а девет бяха хоспитализирани в Бургас с различни наранявания. За изваждането на превозното средство от стръмната урва бе организирана специализирана техника, а Окръжна прокуратура – Бургас продължава разследването, за да установи точните причини за фаталната авария.