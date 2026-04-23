Дете с аутизъм изчезна за секунди във Варна, открито е за по-малко от час

„Буря в чаша вода“: Напрежение в ПП–ДБ заради разпределението на мандатите

Протест пред СГС с искане за ефективни присъди за насилието над животни

Делото за смъртта на Сияна започна с протест и остри думи за бавната справедливост

Разкриха подробности защо синът е разчленил баща си в Пловдив

"Тренд": Високата активност на изборите е знак за промяна в обществото

Д ете с аутизъм е намерено и върнато на семейството си за по-малко от час, благодарение на социалните мрежи. Историята с щастлив край е от Варна, пише NOVA .

10-годишният Горан се отскубва от ръцете на майка си и побягва в неизвестна посока.

„Толкова е бърз, буквално секунда невнимание и изчезва. Той иска да бъде свободен, има своето специално усещане”, казва майката Ирина.

По същото време Стеляна и съпругът ѝ се прибират с колата към вкъщи, когато забелязват само дете да се лута по улицата.

„Пред нас пресече едно момченце по много странен и небезопасен начин, една кола намали, свирна му, но то изобщо не реагира и продължи да бяга”, разказва Стеляна Славова.

Без да се замисли тя слиза от колата и започва да търси момчето пеша. Намира го в хранителен магазин и с помощта на служителите там опитва да го задържи. Междувременно звъни на 112.

„Получихме сигнал, че граждани са намерили лице, което най-вероятно има аутизъм и е избягало или напуснало дома си без знанието на родителите”, обясни Петър Димитров от 1 РУ-Варна.

В полицията обаче няма подаден сигнал за изчезнало дете, тъй като майката е решила сама да опита да го намери. Така хората, открили Горан и полицаи започват на свой ред да издирват родителите му.

„Позволих си да го снимам, пуснах пост и след няколко минути ми писа една дама, която директно ми даде номера на майката”, разказва Стелияна.

Постът бързо набира голяма популярност и има стотици споделяния - така е забелязан и от жена, близка на семейството на Горан.

„Установихме местонахождението на майката, полицейски екип го посети и я доведе до детенцето и всичко приключи благополучно”, разказва Петър Димитров.

А в шока от случилото се Ирина казва, че е забравила най-важното - да се обърне към всички, участвали в намирането на сина ѝ.

„Голяма благодарност на всички толкова оперативни хора”, казва Ирина.