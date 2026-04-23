България

Дете с аутизъм изчезна за секунди във Варна, открито е за по-малко от час

"Толкова е бърз, буквално секунда невнимание и изчезва", казва майката на детето

23 април 2026, 19:57
ЦИК отчете 51,11% избирателна активност на изборите на 19 април

ЦИК отчете 51,11% избирателна активност на изборите на 19 април

Експерт за антракса: Властите буквално са

Експерт за антракса: Властите буквално са "проспали" началото на епидемията
Разкриха подробности защо синът е разчленил баща си в Пловдив

Разкриха подробности защо синът е разчленил баща си в Пловдив
Делото за смъртта на Сияна започна с протест и остри думи за бавната справедливост

Делото за смъртта на Сияна започна с протест и остри думи за бавната справедливост
Протест пред СГС с искане за ефективни присъди за насилието над животни

Протест пред СГС с искане за ефективни присъди за насилието над животни
Разкриха състоянието на жените, оцелели при фаталния инцидент с украинския автобус

Разкриха състоянието на жените, оцелели при фаталния инцидент с украинския автобус
„Буря в чаша вода“: Напрежение в ПП–ДБ заради разпределението на мандатите

„Буря в чаша вода“: Напрежение в ПП–ДБ заради разпределението на мандатите

Д ете с аутизъм е намерено и върнато на семейството си за по-малко от час, благодарение на социалните мрежи. Историята с щастлив край е от Варна, пише NOVA.

10-годишният Горан се отскубва от ръцете на майка си и побягва в неизвестна посока.

„Толкова е бърз, буквално секунда невнимание и изчезва. Той иска да бъде свободен, има своето специално усещане”, казва майката Ирина.

По същото време Стеляна и съпругът ѝ се прибират с колата към вкъщи, когато забелязват само дете да се лута по улицата.

„Пред нас пресече едно момченце по много странен и небезопасен начин, една кола намали, свирна му, но то изобщо не реагира и продължи да бяга”, разказва Стеляна Славова.

Без да се замисли тя слиза от колата и започва да търси момчето пеша. Намира го в хранителен магазин и с помощта на служителите там опитва да го задържи. Междувременно звъни на 112.

„Получихме сигнал, че граждани са намерили лице, което най-вероятно има аутизъм и е избягало или напуснало дома си без знанието на родителите”, обясни Петър Димитров от 1 РУ-Варна.

В полицията обаче няма подаден сигнал за изчезнало дете, тъй като майката е решила сама да опита да го намери. Така хората, открили Горан и полицаи започват на свой ред да издирват родителите му. 

„Позволих си да го снимам, пуснах пост и след няколко минути ми писа една дама, която директно ми даде номера на майката”, разказва Стелияна.

Постът бързо набира голяма популярност и има стотици споделяния - така е забелязан и от жена, близка на семейството на Горан.

„Установихме местонахождението на майката, полицейски екип го посети и я доведе до детенцето и всичко приключи благополучно”, разказва Петър Димитров.

А в шока от случилото се Ирина казва, че е забравила най-важното - да се обърне към всички, участвали в намирането на сина ѝ.

„Голяма благодарност на всички толкова оперативни хора”, казва Ирина.

Източник: NOVA    
Последвайте ни

ЦИК отчете 51,11% избирателна активност на изборите на 19 април

ЦИК отчете 51,11% избирателна активност на изборите на 19 април

biss.bg
dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 1 ден
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 1 ден
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 1 ден
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Живот без ограничения: Как да се справим с инконтиненцията?

Живот без ограничения: Как да се справим с инконтиненцията?

Любопитно Преди 50 минути

Франция предлага международна конференция за подкрепа на Ливан

Франция предлага международна конференция за подкрепа на Ливан

Свят Преди 2 часа

Макрон настоява за участие на всички заинтересовани страни от Близкия изток

<p>Радев получи поздравления от Мерц в телефонен разговор</p>

След победата на "Прогресивна България" на изборите: Радев получи поздравления от Мерц в телефонен разговор

България Преди 3 часа

Обсъдени бяха сигурността, войната в Украйна и европейските предизвикателства

Политически трус в Букурещ: Боложан губи подкрепа, СДП изтегля министрите си от правителството

Политически трус в Букурещ: Боложан губи подкрепа, СДП изтегля министрите си от правителството

Свят Преди 3 часа

Очаква се формиране на нов кабинет в Букурещ

"Кървавата война" на Дутерте стига до съда - обвинения за десетки убийства

"Кървавата война" на Дутерте стига до съда - обвинения за десетки убийства

Свят Преди 4 часа

Бившият президент на Филипините Родриго Дутерте е изправен пред съд в Хага за ролята си във "войната срещу наркотиците"

Украйна задържа агент на руското ГРУ, насочвал удари в Донецка област

Украйна задържа агент на руското ГРУ, насочвал удари в Донецка област

Свят Преди 4 часа

СБУ твърди, че е предавал координати за въздушни атаки срещу украински позиции

<p>Вашингтон е домакин на нови преговори между Израел и Ливан</p>

Израел и Ливан започват нови преговори за примирие с „Хизбула“ във Вашингтон

Свят Преди 4 часа

САЩ посредничат в опит за удължаване на споразумението и намаляване на напрежението

Община Костенец разширява грижата за възрастни и хора с увреждания с Telecare на А1

Община Костенец разширява грижата за възрастни и хора с увреждания с Telecare на А1

Любопитно Преди 4 часа

Дистанционното наблюдение допълва социалните услуги на място и позволява навременна реакция при инциденти

Галина Паунчева

Галина Паунчева, CEO на d:istinkt, e сред 2026 Top Women in PR & Communications

Любопитно Преди 4 часа

Тя е единственият представител на България, отличен в тазгодишното издание на престижните международни награди

<p>Светът е &quot;опустошаван от шепа тирани&quot;</p>

Папа Лъв XIV: Светът е "опустошаван от шепа тирани"

Свят Преди 4 часа

Папата възприе нов, силен стил на говорене по време на престоя си в Африка

Михаела Маринова: Мотото “Над теб е само небето” ме води напред

Михаела Маринова: Мотото “Над теб е само небето” ме води напред

Любопитно Преди 5 часа

Михаела Маринова за пътя от сцената до менторството, силата на несъвършенствата и емоциите, които превръща в музика

<p>Сарафов: Киберпрестъпленията растат с 300%&nbsp;на годишна база</p>

Създадоха национална мрежа за борба с киберпрестъпленията

България Преди 5 часа

Целта е по-ефективно разследване на онлайн престъпления и пиратство

Какво представлява Малакският проток и защо е стратегически важен за света

Какво представлява Малакският проток и защо е стратегически важен за света

Свят Преди 5 часа

През него преминава почти една трета от морската търговия с петрол

"Искам да живея": 34-годишен мъж се бори с рак, търси помощ за лечение

"Искам да живея": 34-годишен мъж се бори с рак, търси помощ за лечение

Свят Преди 5 часа

Единственият реален шанс на младия мъж е сложна операция, за която средствата на семейството са непосилни

<p>Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell&rsquo;s Kitchen</p>

Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 5 часа

Двата отбора ще готвят заедно за първи път

<p>Георги Георгиев се отказва да бъде народен представител в 52-ото НС</p>

Георги Георгиев се отказва да бъде народен представител в 52-ото Народно събрание

България Преди 5 часа

Той заявява пред ЦИК, че няма да влезе в парламента, въпреки избора си с листата на ГЕРБ-СДС в Пловдив

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

За първи път: Симона Халачева - любяща и болезнено ревнива в „Комедия от грешки“ 

Edna.bg

Орлин Павлов на 47: Глас, който не можеш да сбъркаш

Edna.bg

Сменя ли се собствеността в Левски?

Gong.bg

Официално: Сезонът за Илия Груев приключи

Gong.bg

51,11% е била избирателната активност на вота на 19 април

Nova.bg

Какви субсидии ще получат партиите в НС

Nova.bg