"Тренд": Високата активност на изборите е знак за промяна в обществото

23 април 2026, 19:22
"В голяма степен хората гласуваха за разрешаване на политическата криза. В рамките на 5 години българите ходиха осем пъти пред урната, за да има работещо правителство.

Рейтингът, който Румен Радев имаше по време на мандата му, със сигурност е оказал влияние върху резултата от изборите”, заяви социологът Евелина Славкова от агенция "Тренд" в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

По думите ѝ при 130 депутати и толкова голямо доверие, ще е трудно "Прогресивна България" да предложи друг министър-председател, освен Румен Радев. 

"Хората решиха, че този път няма да бъдат пасивни към изборния процес. Около 20% от хората, които не излязоха да гласуват на миналите избори, гласуваха на тези.

Избирателната активност се приближи до тази на вота през април 2021 г. Връщането на хората пред урните е добър знак”, допълни още социологът

"Всяка една от политическите партии ще прояви здрав разум по повод съдебната реформа. Смятам, че няма да има голям казус относно събирането на конституционно мнозинство”, каза още тя. 

 

Източник: NOVA NEWS    
Политическа криза Избори Румен Радев Социолог Избирателна активност Съдебна реформа Правителство Евелина Славкова Конституционно мнозинство Агенция Тренд
22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Песков припомни, че всяка страна е „суверенна в своя избор, включително и Сърбия“

След победата на "Прогресивна България" на изборите: Радев получи поздравления от Мерц в телефонен разговор

Обсъдени бяха сигурността, войната в Украйна и европейските предизвикателства

Очаква се формиране на нов кабинет в Букурещ

Бившият президент на Филипините Родриго Дутерте е изправен пред съд в Хага за ролята си във "войната срещу наркотиците"

СБУ твърди, че е предавал координати за въздушни атаки срещу украински позиции

Израел и Ливан започват нови преговори за примирие с „Хизбула“ във Вашингтон

САЩ посредничат в опит за удължаване на споразумението и намаляване на напрежението

Дистанционното наблюдение допълва социалните услуги на място и позволява навременна реакция при инциденти

Галина Паунчева, CEO на d:istinkt, e сред 2026 Top Women in PR & Communications

Тя е единственият представител на България, отличен в тазгодишното издание на престижните международни награди

Папа Лъв XIV: Светът е "опустошаван от шепа тирани"

Папата възприе нов, силен стил на говорене по време на престоя си в Африка

Михаела Маринова за пътя от сцената до менторството, силата на несъвършенствата и емоциите, които превръща в музика

Създадоха национална мрежа за борба с киберпрестъпленията

Целта е по-ефективно разследване на онлайн престъпления и пиратство

Единственият реален шанс на младия мъж е сложна операция, за която средствата на семейството са непосилни

Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell’s Kitchen

Двата отбора ще готвят заедно за първи път

Георги Георгиев се отказва да бъде народен представител в 52-ото Народно събрание

Той заявява пред ЦИК, че няма да влезе в парламента, въпреки избора си с листата на ГЕРБ-СДС в Пловдив

„Красиви до болка“ в „Темата на NOVA”

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

