Италия вместо Иран на Мондиал 2026? Планът на Тръмп, който взриви ФИФА

И ма ли шанс Италия все пак да играе на Световното първенство по футбол това лято? Специален пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп е предложил на ФИФА Иран да бъде заменен именно от „скуазра адзура” на Световното първенство по футбол през 2026 г., съобщава Financial Times.

Идеята идва на фона на напрежение около участието на Иран заради геополитическата обстановка. Според информацията предложението е част от опит за подобряване на отношенията между Тръмп и италианския премиер Джорджа Мелони. Напрежението между двамата се е засилило след коментари на Тръмп по адрес на папа Лъв XIV във връзка с конфликта с Иран.

Идеята е била представена от специалния пратеник на САЩ Паоло Замполи пред президента на ФИФА Джани Инфантино.

От ФИФА обаче категорично отхвърлят подобна възможност. Инфантино заяви, че Иран „със сигурност“ ще участва на първенството, тъй като отборът вече се е класирал по спортен път.

„Те представляват своя народ и имат право да играят“, подчерта той.

Въпреки напрежението, мачовете на Иран от груповата фаза остават насрочени да се проведат в САЩ.

По-рано Техеран поиска срещите да бъдат преместени в Мексико, но ФИФА е отказала. А Италия няма да участва на Мондиал 2026, след като отпадна в квалификациите след загуба от Босна и Херцеговина. Това е трето поредно пропуснато световно първенство за четирикратния шампион.

Самият Тръмп също коментира темата, като заяви, че Иран е „добре дошъл“ да участва, но постави под въпрос доколко това е „подходящо“ предвид ситуацията със сигурността. Въпреки това, по думите на Инфантино, САЩ официално гарантират, че ще приемат иранския отбор.